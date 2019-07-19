Üniversite tercihinde yeni odak: Siber Güvenlik

İnternetin durdurulamaz kullanımı ile siber uzayın insan hayatının bir çok noktasına etki etmesi özellikle üniversite adaylarının tercihinde etkili hale geliyor. Bu alanda eğitim alan Siber Güvenlik Uzmanları da piyasadaki büyük boşluğu kapatıyor.

Siber Güvenlik kavramı; hem ülke, hem toplum, hem de birey olarak nasıl bir tehditle karşı karşıya kalındığını gösteriyor. Bu tehditle başa çıkabilmek için siber saldırıları erken ikaz sistemleriyle belirleyebilmek, belirlenen bu tehditleri tanımlayıp tasnif edebilmek, tasnif edilen tehditlerle mücadele edebilmek ve tüm bu işlemleri yaparken kendi sistemlerimizi de koruma altına alabilmek gerekiyor. Bu noktada büyük şirketlerin veya kurumların kendilerine ait bilgileri koruyabilmesi için yetkin siber güvenlik uzmanlarına ihtiyaç duyuluyor. Siber uzayın insan hayatının bir çok noktasına etki etmesi, insanlar ve şirketler için tehlike sinyali veriyor.

Bu uzman açığını kapatmayı amaçladıklarını duyuran Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile şirketlere eğitim başta olmak üzere danışmanlık sağlamayı hedeflediklerine vurgu yaptı.

Siber Güvenlik ve Bilişim Hukuku Yüksek Lisans Programlarıyla da piyasaya uzman yetiştirmeyi hedefleyen BAU tarafından yapılan açıklamada, "Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin tercih döneminde de üniversite adaylarının ilgi odağı olduğu, merkezle birlikte, Mühendislik ve Yazılım gibi alanlarda da öğrencilere lisans eğitimleri boyunca kendilerini geliştirme imkanı verildiği, BAU Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden çıkan kişilerin, firmalara danışmanlık hizmetinin yanı sıra milli yazılımların geliştirilmesine de katkı sağladığı ifade edildi.

SİBER GÜVENLİK UZMANLARI BAU'DA YETİŞİYOR

Gelişim ve dönüşüm sürecinde kullanılan bilginin gizliliği, bütünlüğü veya erişebilirliği büyük önem taşımaktadır. Bu kavramların birinin bile hasar görmesi can kaybına, büyük ölçekli ekonomik zarara, ulusal güvenlik açıklarına yol açabilmektedir.

Siber güvenlik uzmanlarının BAU'da yetiştiği bilgisinin yer aldığı açıklamanın devamında yer alan ifadeler ise şöyle:

"BAU Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programı'nın amacı; kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu siber güvenlik uzmanlarını yetiştirmektir. Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programı ile öğrencilere "Ağ ve Bilgi Güvenliği", "Kriptoloji", "Zararlı Yazılım Analizi", "Sızma Testleri", "Web Uygulamaları Güvenliği", "Güvenli Yazılım Geliştirme", "Adli Bilişim", "Siber Güvenlik Hukuku" ve "Bilgi Sistemleri Güvenliği Yönetimi" gibi temel alanlarda yetkinlik kazandırılmaktadır.

BAU Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan Bilişim Hukuku Yüksek Lisans Programı ile de hem doğrudan teknoloji ile ilgili alanlarda çalışanların hem de hukuk alanında çalışanların hayatın her alanında var olan ve her geçen gün değişerek ilerleyen teknolojinin kullanımından doğabilecek hukuksal sorunları daha somut ve sağlıklı yorumlayabilmeleri amaçlanmaktadır.

Öte yandan, üniversite adaylarını tercih döneminde de yalnız bırakmayan Bahçeşehir Üniversitesi, 16 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri arasında Beşiktaş Kampüsünde, bölümlere ilişkin kurulan stantlarda bilgilendirmeyi bekliyor."