Üniversite Ve Meslek Tanıtım Günleri Başladı

İnegöl Belediyesi'nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle üniversite ve meslek seçimlerinde öğrencilere adeta bir kılavuz niteliğinde yol göstericilik yapacak olan 4'üncü Üniversite ve Meslek Tanıtım Fuarı, bugün düzenlenen törenle açıldı.

İnegöl Belediyesi'nin Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirdiği ve bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Üniversite ve Meslek Tanıtım Fuarı, bugün 10.00'da İnegöl Belediye Spor Salonunda düzenlenen törenle açıldı. İnegöl'deki liselerde 11 ve 12'nci sınıflarda eğitim gören öğrencilerin geleceğini belirleme noktasında bu alanda onlara yön verecek olan, aynı zamanda öğrencilerin üniversite tercihi esnasında yanlış veya bilinçsiz tercih yapmalarını önlemeyi amaçlayan organizasyonun açılışına; Kaymakam Şükrü Görücü, Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri, kurum idarecileri ve öğrenciler katıldı.

FUARIN AMACI ÖĞRENCİLERE KATKI SAĞLAMAK

Fuarın açılış konuşmasını Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican yaptı. Geleneksel hale getirilen 4. Üniversite ve Meslek Tanıtım Fuarını bugün itibariyle açtıklarını kaydeden Bilican; "Bundan önce üç defa daha yaptık aynı organizasyonu. Bu üniversite ve meslek tanıtımları fuarının açılışındaki amacımız, öğrencilerimizi biz akademik yönde iyi yetiştirmeye çalışıyoruz. Akademik yönde iyi yetişebilmeleri için hem sosyal hem kültürel hem de sportif faaliyetlere de önem veriyoruz. Okullarımız ciddi gayret içerisinde biz de okullarımızın gayretlerine destek olmak, öğrencilerimizi daha da iyi yetiştirebilmek amacıyla çeşitli seminerler ve çeşitli etkinlikler düzenleyerek katkı sağlamış oluyoruz" dedi.

ÖNCE HAYAL EDİN, SONRA HEDEF KOYUN

Belediye Başkanı Alper Taban ise güzel bir günde bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Üniversite Ve Meslek Tanıtım Günlerinin açılışını gerçekleştirdiklerini kaydederek; "Kıymetli kardeşlerim; şunu bilmenizi istiyorum ki öncelikle sizlerin yaşamınızda, sizlerin bundan sonraki geleceğinizde sizlere nasıl faydalı olabiliriz, nasıl yardımcı olabiliriz bunu düşünerek hareket ediyoruz. Ben bu şehrin bir yerel yöneticisi olarak bunu önemsiyorum. Okullarınıza ziyarete gelmeye çalıştım, sizlerin fikirlerini almaya çalıştım, görüşlerinizi almaya çalıştım, eleştirilerinizi almaya çalıştım. Evet, ben de sizin gibi yollardan geçtim. Lakin hiçbir şey yerinde saymıyor her şey değişiyor, şartlar değişiyor. Dolayısıyla bugün de sizin gelecekte tercih edeceğiniz meslekleri seçmeniz noktasında size kolaylıklar sağlamak adına burada belirli meslek gruplarını tanıtacak üniversitelerimiz bulunmakta, kurum ve kuruluşlarımız burada. Ben burada hazır bulunan tüm stant açan kurumlara çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza kadar geldiler. Bundan istifade etmenizi istiyorum. Bazen 11. ve 12. Sınıf arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz, diyorum ki ne olmaya karar verdiniz? Hedefiniz nedir? İnanın bazı arkadaşlarımızın artık sınava girecek olmalarına rağmen hedefi dahi yok. Tabii ki bu işler önce hayal kurarak başlıyor ama daha sonrasında hedeflere dönüşüyor ve inşallah sizler gelecekte bugün de olduğu gibi yarının da teminatı olacaksınız. Hayatta başarılı olmanız için naçizane tavsiyem önce kendinize hedef koyun" dedi.

SAĞLAM VE EMİN ADIMLARLA HEDEFE YÜRÜMEK ZORUNDAYIZ

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerimizi Anma Gününü hatırlatarak konuşmasını sürdüren Başkan Taban; "Çanakkale şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Dün Çanakkale Zaferimizi kutladık. Bu ülkemiz için dönüm noktası olan bir konuydu. Dün dolu dolu programlarla bunu icra ettik. Bunu niye söylüyorum; kıymetli gençler önce insan olmayı başaracağız. Vatanını, milletini, ülkesini seven insanlar haline dönüşmek zorundayız. İnşallah rabbim bir daha savaşlar nasip etmesin ama Müslüman coğrafyada yaşanan örneklerini siz de görüyorsunuz. Onun için bizler çok sağlam ve emin adımlarla hedefimize ilerlemek zorundayız. Bunun için de bugün burada sizler için çok güzel imkanlar oluşturduğumuzu düşünüyorum. Bizler belediyemiz olarak, kurumumuz olarak yanınızdayız. Sizlerin fikirlerine, görüşlerinize her zaman açığız. Yeter ki bizlere fikir, öneri getirin, eleştiri getirin. Bizler de sizlerle bu şehri daha güzel bir hale dönüştürelim. Şimdiden hayatınızda, okul hayatınızda, gündelik yaşamınızda başarılar ve kolaylıklar diliyorum" ifadelerinde bulundu.

HEDEFİ OLMAYAN HİÇBİR İŞİ BAŞARAMAZ

Fuar açılışında kürsüye son çıkan isim ise Kaymakam Şükrü Görücü oldu. Organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen Belediye Başkanı Alper Taban ve Milli Eğitim Müdürlüğü ekibine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Kaymakam Görücü; "Tabi konu öğrencilerimiz olunca ülkemizin geleceği açısından sizlere bu hizmeti sunmak son derece önemli. Biraz önce Belediye Başkanım işte ne olmak istiyorsun diye sordu. Klasik meslekleri hepiniz biliyorsunuz ama 21. Yüzyıl… Her alanda bilgi çağı olarak değerlendirdiğimiz bu çağda her alanda amansız bir rekabetin olacağı, bu rekabette gelişimlerini tamamlayanların daha da ileri gideceği ama tamamlayamayanların da bilgi sayfalarından geri kalacağı, tarih sayfalarından silineceği bir yüzyıl olacak. Dolayısıyla bizim bu yüzyıla çok iyi hazırlanmamız lazım. Bunun için de yapacak çok işimiz var. Eğitim de en önemli davamızdır. Ben buraya gelen üniversitelerin pek çoğunu biliyorum ve özellikle de özel üniversitelerimiz veya vakıf üniversitelerimiz daha fazla. Öncelikle gençler hangi mesleği seçecekseniz onu başarmak için çalışmak gereklidir bunu bilmeniz lazım. Önce hedefi belirleyeceksiniz hedefi olmayan hiçbir işi başaramaz" diye konuştu.

FUARDA YER ALAN KURUM VE ÜNİVERSİTELER

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek fuarın açılışı gerçekleştirildi. Ardından stantlar gezilerek temsilcilerden bilgi alındı. Açılış töreni kokteyl ile son buldu. 19-20 Mart tarihlerinde saat 09.00 – 17.00 arasında açık kalacak olan Üniversite ve Meslek Tanıtım Fuarına, İnegöl'deki liselerin 11. ve 12. sınıflarında eğitim gören yaklaşık 7 bin civarında öğrencinin katılması sağlanacak. Fuarda 20 üniversite ve 10 meslek tanıtım standı yer alıyor. Fuarda yer alan üniversiteler şöyle sıralandı: İstanbul Aydın Ünv., İstanbul Esenyurt Ünv., Okan Ünv., Dokuz Eylül Ünv., Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ünv., Medipol Ünv, Yakındoğu Ünv., Lefke Avrupa Ünv., Antalya Bilim Ünv., Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu, Adakent Ünv., Uludağ Ünv. İşletme Fak., Uludağ Ünv. İnegöl MYO, Bursa Teknik Ünv., Muğla Sıtkı Koçman Ünv., Bahçeşehir Ünv., Uluslararası Final Ünv., Gazi Ünv., Uluslararası Kıbrıs Ünv., Anadolu Ünv. Meslek tanıtımı için kurulan stantlarda yer alan kurumlar ise şöyle: İşkur, İnegöl Devlet Hastanesi (Doktor, Eczacı, Hemşire ve Diyetisyen), İnegöl Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (Diş Hekimi – Hemşire), Bursa Barosu İnegöl Temsilciği (Hukuk), İnegöl Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü (Sosyal Hizmet), İNGADEM(Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Psikolojik Danışman). Ayrıca 2 gün boyunca konunun uzmanı hocaların sunumlarıyla gerçekleştirilecek seminerler ile öğrencilere yepyeni ufuklar açılması hedefleniyor.

Kaynak: Bültenler