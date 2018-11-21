Üniversite ve Müftülük Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Bilecik
Şeyh Edebali Üniversitesi ve Bilecik İl Müftülüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünde gerçekleşen imza törenine Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş
ve Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş
katıldı.
Protokol kapsamında, örgün ve yaygın eğitim kapsamındaki din eğitim ve öğretimi faaliyetlerinde, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Bilecik İl Müftülüğü bünyesinde gençlik hizmetlerini yürütmek maksadıyla Diyanet İşleri Başkanlığı
tarafından görevlendirilmiş il koordinatörlerinin uygulayacakları projelerde iş birliği yapılacak. Bu çerçevede, üniversite öğrencilerine milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerin benimsetilmesi, zararlı dini ve sosyal akımlara karşı uyarılması, öğrencilerin mesleki, akademik, sportif, sanatsal, kültürel ve sosyal gibi alanlarda yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi ve çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanıyor.
Protokole ilişkin açıklamada bulunan Rektör Taş, öğrencilerin mesleki ve akademik gelişmelerinin yanında manevi dünyaları için de çalışma yapmanın gerekliliğine dikkat çekti. Rektör Taş, imzalanan işbirliği ile Diyanet İşleri
Başkanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı ortaklığında öğrencilerin maneviyatlarını kuvvetlendirecek çalışmalarda bulunulacağını belirtti. Protokolün tüm paydaşlar ve öğrenciler için hayırlı olmasını dileyen Rektör Taş, gösterdikleri yakın ilgi ve işbirlikleri için Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş'a teşekkürlerini iletti. - BİLECİK
Bilecik
21 Kasım 2018 Çarşamba 15:50