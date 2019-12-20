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Üniversite ve Ortaöğretimdeki tarih anlatımı arasındaki ilişki

Öğretmen Akademisi Vakfı'nın, her ay alanında uzman isimleri ağırladığı "ÖRAV Sohbetleri"nde bu yılın son konuğu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Murat Dağlı olacak.

20.12.2019 09:25 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:25 Üniversite ve Ortaöğretimdeki tarih anlatımı arasındaki ilişki

Öğretmen Akademisi Vakfı'nın merkez binasında yapılacak etkinlik, 25 günü saat 18.30'da düzenlenecek. Uzman tarihçi katılımcılarla; Tarihi ile ilgili akademik çalışmaların orta ve lise öğretimine ne kadar yansıdığı ve yansıyabileceği üzerine sohbet edecek.

Avrupa Tarihi'nin müfredattaki ele alınış biçimi üzerine ufuk açıcı bir konuşma alanı sunacak etkinlikte Murat Dağlı konuyu; tartışmayı somutlaştıracak sorular ekseninde ele alacak. "Rönesans'tan Endüstri Devrimi'ne uzanan bir dönemlendirme yerine yeni bir dönemlendirme ileri sürülüyor mu? 17. yüzyılda tüm Avrasya'yı etkilediği ileri sürülen bir krizin yeni bir tarih anlatısı için önemi ne olabilir? Endüstri Devrimi'ne giden süreç ne derece genel Avrupa tarihinin bir parçasıdır? Osmanlı İmparatorluğu tarihinin farklı yönleri bu tartışma konuları ile karşılaştırmalı olarak nasıl düşünülebilir? Bunların ışığında 20. yüzyıl tarihini nasıl bir çerçevede değerlendirmek gerekir?" soruları, sohbetin temel zeminini oluşturacak.


Çarşamba, Aralık, Avrupa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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