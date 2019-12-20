Üniversite ve Ortaöğretimdeki tarih anlatımı arasındaki ilişki

Öğretmen Akademisi Vakfı'nın merkez binasında yapılacak etkinlik, 25 Aralık Çarşamba günü saat 18.30'da düzenlenecek. Uzman tarihçi katılımcılarla; Avrupa Tarihi ile ilgili akademik çalışmaların orta ve lise öğretimine ne kadar yansıdığı ve yansıyabileceği üzerine sohbet edecek.

Avrupa Tarihi'nin müfredattaki ele alınış biçimi üzerine ufuk açıcı bir konuşma alanı sunacak etkinlikte Murat Dağlı konuyu; tartışmayı somutlaştıracak sorular ekseninde ele alacak. "Rönesans'tan Endüstri Devrimi'ne uzanan bir dönemlendirme yerine yeni bir dönemlendirme ileri sürülüyor mu? 17. yüzyılda tüm Avrasya'yı etkilediği ileri sürülen bir krizin yeni bir tarih anlatısı için önemi ne olabilir? Endüstri Devrimi'ne giden süreç ne derece genel Avrupa tarihinin bir parçasıdır? Osmanlı İmparatorluğu tarihinin farklı yönleri bu tartışma konuları ile karşılaştırmalı olarak nasıl düşünülebilir? Bunların ışığında 20. yüzyıl tarihini nasıl bir çerçevede değerlendirmek gerekir?" soruları, sohbetin temel zeminini oluşturacak.