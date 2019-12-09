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Üniversite ve sanayi temsilcileri ETTOM'un düzenlediği kahvaltıda buluştu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (ETTOM) tarafından düzenlenen "Akademi-Sanayi Buluşmaları" kahvaltı organizasyonu, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) firmaları ve Osmangazi Teknopark firmalarının katılımıyla gerçekleşti.

09.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:09Üniversite ve sanayi temsilcileri ETTOM'un düzenlediği kahvaltıda buluştu
Üniversitesi (ESOGÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (ETTOM) tarafından düzenlenen "Akademi-Sanayi Buluşmaları" kahvaltı organizasyonu, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) firmaları ve Osmangazi Teknopark firmalarının katılımıyla gerçekleşti.

Kahvaltıya ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rifat Edizkan, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, ESOGÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Oytun Meçik, Eskişehir Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Muhammed Ali Tiltay, ETTOM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şahin Coşkun, ATAP A.Ş. Genel Müdürü Ali İhsan Karamanlı ile ESOGÜ öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Evren Yasa, Dr. Öğr. Üyesi Musa Said Döven, ETTOM uzmanları ve birçok sanayi kuruluşunun temsilcileri katıldı. Organizasyonda B2B görüşmeleri yapılarak gerçekleşebilecek işbirliklerinin ilk adımları atıldı.

ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rifat Edizkan, ESOGÜ ile Eskişehir ve çevre illerdeki sanayi kuruluşlarıyla yeni dönemde artırılması amaçlanan işbirliklerine yönelik stratejileri anlattı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Osmangazi, Eskişehir, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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