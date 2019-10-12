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Üniversite yolunda eksikler giderildi

Düzce Belediyesi asfalt yama ihtiyacı olan cadde ve bulvarlarda çalışma yapmaya devam ediyor.

12.10.2019 11:03Üniversite yolunda eksikler giderildi
Düzce Belediyesi asfalt yama ihtiyacı olan cadde ve bulvarlarda çalışma yapmaya devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Düzce Üniversitesine ulaşımı sağlayan Necmi Hoşver Caddesinde eksik kalan kısımlara asfalt serildi. Araç trafiğinin akışında aksamalara neden olan cadde üzerindeki eksik noktalarda çalışma yapan ekipler, yeni cadde üzerinde yapılan kaldırımlar dışında kalan kısmı mevcut cadde kotu ile aynı seviyeye getirdi. Geniş cadde üzerinde yapılan çalışma sayesinde sürücüler için ortaya çıkabilecek riskler de giderilmiş olacak. Hammadde ve asfalt rezervi elverişli olduğu sürece ara verilmeden yapılacak çalışmalar hava şartlarına bağlı olarak muhtelif cadde ve sokaklarda sürdürülecek. - DÜZCE

Fen İşleri Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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