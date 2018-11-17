Üniversitede 8 Yeni Program Müjdesi

17 Kasım 2018 Cumartesi 12:33



17 Kasım 2018 Cumartesi 12:33

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, üniversitede 8 yeni programın daha açıldığını belirtti.YÖK tarafından 8 yeni bölümün daha açılması kararlaştırılırken, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde, Maden Teknolojisi, Doğalgaz ve Tesisat Teknolojisi, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Seramik, Cam ve Çinicilik ile Kozmetik Teknolojisi Programları, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ile Diş Protez Teknolojisi Programları, Tuzluca Meslek Yüksekokulu bünyesinde ise Spor Yönetimi Programının açılması uygun görüldü.8 Yeni programın üniversite ve kente hayırlı olması temennisinde bulunan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, "YÖK'ten gelen yazı sonrası büyük bir mutluluk yaşadık. Üniversitemizde şehrin, bölgenin ve ülkenin ihtiyaçlarını gözeterek yeni programların açılması yolunda yoğun bir mesai harcıyoruz. Öğrenci sayısını arttırmak ve nitelikli eğitim vermek amacıyla alt yapı çalışmalarına da ağırlık veriyoruz. Özellikle yaptığımız başvuruları titizlikle inceleyen ve olumlu yönde karar alan YÖK Genel Kurulu'nu takdir ediyor, gösterdikleri hassasiyet nedeniyle teşekkür ediyoruz" dedi. - IĞDIR