Haberler » Güncel » Üniversitede, atıklarla organik gübre üretimine başlandı - Haber

Üniversitede, atıklarla organik gübre üretimine başlandı

NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde, kompost gübre (organik gübre) üretimine başlandı.

27.01.2020 11:14 | Son Güncelleme: 27.01.2020 11:15Üniversitede, atıklarla organik gübre üretimine başlandı
NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde, kompost gübre (organik gübre) üretimine başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen kompost makinesi ile üniversite içerisinde toplanan atıklarla kompost gübre elde ediliyor.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Çevre Mühendisliği öğretim üyesi ve Atık Yönetimi Koordinatörü  Doç. Dr. Çağdaş Gönen, üniversiteden çıkan atığı sıfıra indirmeye çalıştıklarını belirtti. Gönen, topladıkları atıkları yeni gelen makine ile kompost gübresine dönüştürdüklerini, kompost gübresini ilk olarak üniversitenin yeşil alanlarında kullanacaklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un üniversiteyi ziyareti sırasında Rektör  Prof. Dr. Muhsin Kar'ın Bakan Kurum'dan  kompost makinesi istediğini anlatan Gönen, "Atık yönetim koordinatörlüğümüz üniversitemizdeki her türlü atığı yönetme konusunda çalışmaktadır. Geri dönüşebilen atıklar organik atıklar, atık yağları atık pilleri tamamının yönetimi sorumluluğundadır. Yaklaşık 3 ay önce çevre Bakanımız Murat Kurum üniversitemize bir ziyarette  bulundu ve bu ziyareti sırasında da rektörümüz Prof. Dr Muhsin Kar'a  organik maddelerin komposta dönüştürülmesini sağlayan makinenin hibe sözünü verdi ve kısa süre içerisinde makinenin teslimi tamamlandı. Yemekhanelerimizde, kantinlerimizde, çay ocaklarımızda organik atık dediğimiz atıklar çıkmaktadır. Bunlar yemek  hazırlanırken ortaya çıkan patates kabukları veya çay ocaklarındaki çay posaları. Sıfır atık felsefesi de bu atıkların kampüs sınırlarından dışarı çıkmaması, içeride değerlendirilmesidir. Böylelikle üniversiteden çıkan atığı sıfıra indirmeye çalışıyoruz. Organik atıkları yeni gelen makine ile organik gübreye yani kompost gübresine dönüştürüyoruz. Kompost gübresini ilk olarak üniversitemizin yeşil alanlarında kullanacağız" dedi.

HEDEF: ATIKLARI DÖNÜŞTÜRMEK

Çevre Mühendisliği öğretim üyesi  ve Atık Yönetimi Koordinatör Yardımcısı  Doç. Dr. Ece Ümmü Deveci ise, "Üniversitemizde atıkların değerlendirilmesi sıfır atık felsefesi hareketi üzerinde çalışıyoruz. Üniversitede çıkan ve geridönüşebilen atıkları, ekonomiye kazandırılması ve tüm kampus içerisinde oluşturulan organik atıkları yeni gelen kompost makinesi ile tarım bilimlerinde ve üniversite içerisindeki yeşil alanda arıtım ve üretim verimliliğini arttırmak için kompost gübre olarak kullanacağız.  Böylece üniversitede sıfır atık felsefesi ile park ve bahçelerimiz daha verimli şekilde gelişecek hem de tarım bilimlerine destek sağlamış olacağız" diye konuştu.


- Niğde

Niğde, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:20  İdlib'de son 24 saatte 21 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti
13:19  Depremzedelere uzanan "şefkat eli" mutlu ediyor
13:18  Antalya'da soğuk hava deposunda yangın-3
13:18  Antalya'da soğuk hava deposunda yangın-4
13:18  Spor abd'de kobe bryant üzüntüsü
27.01.2020 13:20:54