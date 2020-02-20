Üniversitede bitki türleri, kurutularak kayıt altına alınıyor

AKSARAY Üniversitesi (ASÜ) tarafından doğadan toplanan bitki türleri, sonraki nesillerin ve araştırmacıların yararlanabilmesi için kurutularak, bilimsel veriler ışığında stoklanıp, kayıt altına alınıyor.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, bitkilerin stoklanıp, kayıt altına alındığı bölümü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Rektör Şahin, kurutulmuş bitki örneklerinin, 'herbaryum' adı verilen bölümde saklandığını belirtti. Türkiye 'deki 33 üniversitede olan herbaryumlardan birinin de üniversitelerinde olduğunu dile getiren Şahin, şunları söyledi:

"Biz daha önce bu işleri Batılı bilim adamlarına havale etmiş gözükürken, şimdi kendi biyoçeşitliliğimizi tespit etmeye onları kayıt altına almaya çalışıyoruz. Türkiye hem toplam bitki türleri bakımından hem de endemik türler bakımından Avrupa 'nın en zengin ülkelerinden bir tanesi. Avrupa'da toplam 12 bin civarında bitki türü varken bunların tamamına yakını ülkemizde bulunuyor. Endemik türler bakımından da Avrupa'da 2 bin 300 civarında bitki varken bizde 3 bin 600 civarında endemik bitki var. Bu da Türkiye'yi biyoçeşitlilik bakımından biraz daha cazip hale getiriyor."

ASÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Seher Karaman Erkul ise bölüm olarak 2008 yılından bu yana bitki sistematiği konusunda çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bu kapsamda Aksaray ve çevresi başta olmak üzere tüm Türkiye'de arazi çalışmaları yürüttüklerine değinen Erkul, "Ülkemizin biyoçeşitliliğini araştırıyoruz. Herbaryumumuzu 2016'da kurduk. Burada Aksaray ve civarı başta olmak üzere özellikle kapalı tohumlara ait bol miktarda çeşit bulunmakta. Bunun yanında tohum topladık, tohumlarımız mevcut. Tıbbi bitkilere ait bir koleksiyonumuz mevcut. Herbaryumumuz yurt içi ve yurt dışından araştırmacılara her zaman açıktır. Bilimsel çalışmalarımız devam etmekte" diye konuştu.

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