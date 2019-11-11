Haberler » Güncel » Üniversitede görev yapan 196 özel güvenlik görevlisi eğitime tabi tutuldu - Haber

Üniversitede görev yapan 196 özel güvenlik görevlisi eğitime tabi tutuldu

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünce Erzincan'da ki üniversite kampüsleri, kampüs dışında bulunan ek binalarında ve öğrenci yurtlarında görev yapan 196 özel güvenlik görevlisine yönelik eğitim verildi.

11.11.2019 21:31 | Son Güncelleme: 11.11.2019 21:36Üniversitede görev yapan 196 özel güvenlik görevlisi eğitime tabi tutuldu
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünce Erzincan'da ki üniversite kampüsleri, kampüs dışında bulunan ek binalarında ve öğrenci yurtlarında görev yapan 196 özel güvenlik görevlisine yönelik eğitim verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı koordinesinde; 2019-2020 akademik yılında üniversitelerde eğitim-öğretimin özgür ve güvenli ortamda sürdürülebilmesi için, üniversite kampüsleri, kampüs dışında bulunan ek binalarında ve öğrenci yurtlarında görev yapan özel güvenlik görevlilerine, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde, "Özel Güvenlik Hukuku, Genel Kollukla İlişkiler, Asayiş Hizmetleri ve Terörle Mücadele, Toplumsal Olaylara Müdahale Esasları ve Kitle Psikolojisi, Uyuşturucu Madde Bilgileri ve Etkili İletişim" konularında, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezinde program dahilinde eğitimler verildi.

Gerçekleştirilen eğitime Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ile Gençlik ve İl Müdürlüğüne bağlı merkez ve ilçe yurtlarda görev yapan toplam 196 özel güvenlik görevlisi katıldı. - ERZİNCAN

Erzincan, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:48 TİGEM'in 17 işletmesinden 50 bin fidan desteği
22:48 Hatay'da "Peygamberimiz ve Aile" konferansı
22:47 Bartın'da orman yangın 7 ev boşaltıldı (3) - (Vali Sinan Güner açıklama)
22:46 Eşi ve kızının yüzünü yakıp serbest kalmıştı, başsavcılık harekete geçti-2 (Tutuklandı)
22:46 İpekyolu eski Belediye Başkanı HDP'li Azim Yacan tutuklandı
22:29 Terörden gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Azim Yacan tutuklandı
21:53 Rapor yayınlandı: Seçimden sonra İBB'den 3 bin 400 işçi işten çıkarılmış
21:52 Barış Yarkadaş'ın fidan dikimi iddiasını Orman Genel Müdürü yalanladı
21:38 Ulusal Kanal, Türksat borcunu yarın akşama kadar ödeyemezse kapanabilir
21:12 İBB'den su zammı açıklaması: Kimyasal madde, elektrik ve doğalgaza gelen zamlar nedeniyle fiyatlar yükselecek
19:54 Son Dakika: AB'nin Doğu Akdeniz yaptırım kararına Dışişleri'nden tepki: Türkiye'nin geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
11.11.2019 22:49:33