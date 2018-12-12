Üniversitede "Güvenlik Tedbirleri" Toplantısı Yapıldı

12 Aralık 2018 Çarşamba 09:51



12 Aralık 2018 Çarşamba 09:51

Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde "Üniversitelerde Güvenlik Tedbirleri" toplantısı gerçekleştirildi.Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi Senato Salonu'nda Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında yapılan toplantıya, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Arslan, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Mahmut Danayiyen katıldı.Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun başkanlık ettiği toplantıda, üniversitelerde eğitim-öğretim dönemi boyunca huzurlu bir eğitim ortamının devam ettirilmesi adına alınacak tedbirler konuşuldu.Bu kapsamda üniversitelerle, bunlara bağlı yükseköğretim kurumlarında, yurtlarında ve çevresinde gerekli tedbirlerin aldırılması, ilgili kurumlarla ve üniversite yönetimleri ile koordine içerisinde hareket edilmesi konuları görüşüldü.Akdeniz Üniversitesi Meltem Kapısı inşaatının da görüşüldüğü toplantıda, Uncalı-Meltem giriş ve çıkışının personel ve öğrenci harici vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde kullanıldığı, bunun da kampüs içi trafiği ve güvenliği tehdit ettiği vurgulandı.Bunun yanında, kampüsün Uncalı çıkış noktasına yapılan Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası'nın da kampüsün transit geçiş alanı olarak kullanılmasından kaynaklı araç yoğunluğundan olumsuz etkileneceği belirtildi. Tüm bu unsurlar göz önünde bulundurulduğunda Meltem kapı girişinin araç trafiğine kapanmasının uygun olacağı konusunda görüş birliğine varıldı.