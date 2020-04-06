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Üniversitede hafta sonu mesai yaptılar 1000 adet siperli maske ürettiler

Üniversitede hafta sonu mesai yaptılar 1000 adet siperli maske ürettiler Balıkesir'in Edremit ilçesinde Meslek Yüksek Okulu büyük ihtiyaç duyulan siperli maske talebinin karşılanması amacıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı.

06.04.2020 10:59 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:03
Üniversitede hafta sonu mesai yaptılar 1000 adet siperli maske ürettiler
BALIKESİR - Balıkesir 'in Edremit ilçesinde Meslek Yüksek Okulu büyük ihtiyaç duyulan siperli maske talebinin karşılanması amacıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı.
MYO müdür ve öğretim görevlileri program dahilinde geç saatlere kadar hafta sonu dahil lazer kesim ile siper maskenin üretimi çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.
Edremit Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç Dr. Raif Sakin, üniversite-sanayi işbirliği ve Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve Rektör Prof.Dr.İlter Kuş'un talimatıyla sağlık çalışanları, polis ve jandarmanın siper maske talebini karşılamak için çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi.
Talebi karşılamak için yoğun gayret içinde olduklarının altını çizen MYO Müdürü Doç.Dr. Raif Sakin, "İlk etapta bin adet siparişimizi hafta sonu dahil çalışarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Özellikle halkla içi içe olan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, polis ve jandarma ile zabıtamızın bu maskeye çok ihtiyacı bulunmaktadır. Maske sayesinde görevlilerimiz virüse karşı tedbir almış olacaktır. Bu zor günlerde bizlerde bu şekilde destek verebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz."dedi
65 yaş üstü ve rahatsızlığı bulunan vatandaşlara da seslenen Sakin, "Korona virüs salgını bitene kadar büyüklerimiz evlerinden çıkmamaya özen göstermelidirler. Her yaş grubundan vatandaşımız da el temizliğine, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına çok dikkat etmesi hayati önem arz etmektedir. Bu virüs illeti en kısa sürede yok olması için hepimiz evimizde kalalım"şeklinde konuştu.
Maske yapımı aşamalarını da anlatan Sakin, "Bu maskenin hem gözden hem yüzden, hem burun ve hem de ağızdan gelebilecek Covid-19 salgını konusunda sağlıklı sonuçlar vereceğini düşünüyoruz"dedi. Üniversitede hafta sonu mesai yaptılar 1000 adet siperli maske ürettiler

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Edremit, Polis, Genel

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Üniversitede hafta sonu mesai yaptılar 1000 adet siperli maske ürettiler
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