Üniversitede Hasat Bayramı coşkusu

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Hasat Bayramı" geniş katılım ve büyük bir coşkuyla kutlandı.



Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Uygulama Çiftliği'nde gerçekleştirilen etkinliğe; Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Prof. Dr. Eyüp Sabri Topal, Genel Sekreter Ali Serinoğlu, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı. Tarım ürünlerinin olgunlaşıp bereketin tarladan sofraya yansıdığı Geleneksel Hasat Bayramı'nda konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, "Her yapılan işin sonuçlarını görmek memnuniyet vericidir. Tarımda da işin sonucunu elde etmek hasat ile oluyor. Elbette gerek çiftçilerimiz gerekse akademideki çalışmalarımız için verimli bir hasat adeta bir bayramdır. Bu vesileyle Hasat Bayramı geleneğini devam ettiren Fakülte Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel nezdinde tüm Ziraat Fakültesi mensuplarına teşekkür ediyorum" dedi.



Etkinliği düzenleyen ve organizasyona ev sahipliği yapan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel hasat bayramının tarımın önemli kutlama günlerinden bir tanesi olduğunu ifade ederek, "Zirai çalışmalar sabrın, emeğin, gayretin ve alın terinin bir ürünü olduğu için çok değerlidir. Üretim kelimesinin karşılığını en net biçimde Ziraat Fakültesi çalışma alanlarında görebiliriz. Bugün burada sizler de çalışmalarımızın sonucuna, emeğin üretime dönüşmesine şahitlik ediyorsunuz. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyor, Fakültemizin ortaya koyduğu ürünlerin üretilmesinde emeği geçen, gayret gösteren herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Yüzleri güldüren 'Geleneksel Hasat Bayramı' etkinliğinde katılımcılara bu yıl hasadı gerçekleştirilen ürünlerle hazırlanan birbirinden lezzetli yiyecekler ikram edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA