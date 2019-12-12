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Üniversitede intihar girişimi

AVCILAR'da bir üniversitede 4'üncü kattan atlayan genç kız ağır yaralandı.

12.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:15Üniversitede intihar girişimi

AVCILAR'da bir üniversitede 4'üncü kattan atlayan genç kız ağır yaralandı.

Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde bulunan özel üniversitede meydana geldi. Üniversite öğrencisi Edanur K. 4'üncü kattaki terasta çantası ve montunu yere bırakarak, kendisini boşluğa bıraktı. İhbar üzerine sevk edilen 112 Acil ekibi, üniversiteli kızın bilincinin kapalı olduğunu belirleyerek onu hastaneye kaldırdı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri de kısa sürede sevk edilerek bölgede inceleme yaparken, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Edanur K.'nın intihar girişiminin nedeni araştırılıyor.



Cihangir Mahallesi, Avcılar, Güncel

Kaynak: DHA

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