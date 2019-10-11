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Üniversitede İrfan Sohbetleri devam ediyor

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde İrfan Sohbetleri devam ediyor.

11.10.2019 17:25Üniversitede İrfan Sohbetleri devam ediyor
Kilis 7 Aralık Üniversitesinde İrfan Sohbetleri devam ediyor.

Her ay Kilis'in kültüründe ve toplumunda saygın bir yer edinmiş kişileri toplum kültürüne meraklı insanlarla bir araya getiren "İrfan Sohbetleri"nin bu ayki konuğu Pafe Hoca olarak bilinen Hafız Mustafa İslamoğlu oldu.

Tarih Topluluğu öğrencilerinin organize ettiği Kilis Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinde (KİTAM) gerçekleşen söyleşiye aralarında Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un da olduğu akademisyenler, öğrenciler ve ilgililer katıldı.

Sözü ilk alan Rektör Karacoşkun, Kilis'in kültürüne mal olmuş şahsiyetleri KİTAM'da buluşturmaya devam ettiklerini, bu buluşmaların Kilis kültür yaşamına önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Daha sonra söz alan Rektör Danışmanı ve aynı zamanda Mustafa İslamoğlu'nun oğlu olan Cahit İslamoğlu, babası Pafe Hoca'nın hayat hikayesinden anektodlar aktardı. Ayrıca onun Kilis'te Medine tarzı ezanı okuyan ilk hoca olduğuna değinerek kaside, sala, methiye, mevlit konusunda akla ilk gelen isimlerden olduğunu ifade etti.

Mustafa İslamoğlu da konuşmasında hocalık mesleğine ilk başladığı yıllara ait anılarından, Çalık Cami şerefesinde okuduğu naat ve kasidelerden bahsederek o yılları özlemle andı. Söyleşide Şemsi mevlidinden kısa bir bölüm de seslendiren İslamoğlu, son olarak da Nabi'den "Sakın terk-i edepden küy-ı mahbub-ı Hüdadır bu" gazelini okudu. - KİLİS

Mustafa İslamoğlu, Aralık, Rektör, Kilis, Yaşam

Kaynak: İHA

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