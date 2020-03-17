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Üniversitede "korona virüsü" temizliği sürüyor

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) yeni tip korona virüsü (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.

17.03.2020 14:23 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:23
Üniversitede
Karabük Üniversitesinde (KBÜ) yeni tip korona virüsü (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.

KBÜ tarafından ana kampüs başta olmak üzere tüm yerleşkelerin içerisinde ortak kullanım alanları ve köşe ekipler tarafından dezenfekte ediliyor. Ekipler tarafından sınıflar, koridorlar, personel odaları gibi üniversitenin her yerinde dezenfekte çalışmaları yapılıyor.

Yapılan açıklamada, "Karabük Üniversitesi, korona virüs tehdidi ilk ortaya çıktığı günden itibaren gerekli tedbirleri almış, çalışanlarını ve öğrencilerini korona virüs tehlikesinden nasıl korunmaları gerektiği konusunda bilgilendirmiştir. Bu konuda sahadaki faaliyetlerini dikkatle yerine getirmeye devam etmektedir" denildi.

KBÜ Rektörlüğü tarafından daha önce korona virüs tedbirleri kapsamında, üniversite temizlik personellerine tüm birimlerin temizliği ve korona virüs ile ilgili tedbirlerin alınması yönünde gerekli bildirimler yapılmıştı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler : Karabük, Güncel

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