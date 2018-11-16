Üniversitede Öğrencilere Çorba İkramı

Adıyaman Üniversitesi
(ADYÜ), önceki yıllarda başlatılan ücretsiz sabah çorbası hizmeti bu yıl da devam ediyor.
ADYÜ'den yapılan açıklamaya göre, ders motivasyonun artması ve daha verimli olmaları için öğrencilerinin tok karnına derse girebilmeleri adına Cendere Ana Giriş kapısında hafta içi her gün sabah 07.00 ile 08.30 saatleri arasında öğrencilere ücretsiz çorba ikramı bu yıl da devam ediyor.
Adıyaman Üniversitesi Turizm Uygulama Otelinin aşçıları tarafından yapılan sıcak çorba öğrencilere ikram edilirken, ücretsiz sabah çorbası ikramında günde beş yüz bardak çorbanın ikram edildiği bildirildi.
Adıyaman Üniversitesi,Sabah