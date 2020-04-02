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Üniversitede oluşturulan akademik ekip, koronavirüsle mücadele için mesaide

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği öğretim üyeleri tarafından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında maske ve siperlik ile ventilatör aparatı üretimine başlandı.

02.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:52
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği öğretim üyeleri tarafından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında maske ve siperlik ile ventilatör aparatı üretimine başlandı.
Biyomedikal Mühendisliği laboratuvarlarında gerçekleştirilen ve yürütücülüğünü Doktor Öğretim Üyesi Sadık Kağa, Doktor Öğretim Üyesi Uğur Fidan ve Araştırma Görevlisi Ahmet Fatih Yuran'ın yaptığı üretim projesi kapsamında ilk aşamada ihtiyaca yönelik 1000 adet maske üretilecek.
Araştırma Görevlisi Ahmet Fatih Yuran, yaptığı açıklamada, oluşturdukları maske üretim ekibiyle sağlık çalışanlarına destek olmak istediklerini söyledi.
Maskeleri 3D yazıcıyla ürettiklerini, her bir maskenin yaklaşık 2 saat gibi bir sürede üretilebildiğini belirten Yuran, "Üretimimiz devam ederken 'bu konuda nasıl çözüm buluruz' diye kendi aramızda epey tartıştık. Basit malzemelerle hızlı üretilebilecek bir çözüm önerisi sunduk. Herkesin kolayca üretebileceği yüz koruyucu maske modelini de halkımıza sunacağız." ifadesini kullandı.
Siperlik ve maske konusunda Türkiye'de çok sayıda gönüllünün çalışmalar yürüttüğünü hatırlatan Yuran, ventilatör konusunun da üzerine düşülmesi gerektiğini dile getirdi.
"Bir ventilatör iki kişide kullanılabilecek"
Siperlik maske üretim ekibinden Doktor Öğretim Üyesi Uğur Fidan ise ventilatör cihazlar konusunda dünyada ciddi bir açık olduğunu dile getirdi.
Ventilatör konusunda ani ihtiyaçlar için basit bir aparat geliştirdiklerini ve bu aparat sayesinde bir ventilatörün iki kişide kullanılabileceğini kaydeden Fidan, şöyle konuştu:
"Sağlık Bakanlığı ventilatör konusunda gerekli yatırımları zaten hazırladı. Ancak biz 'herhangi bir ani ihtiyaç durumunda nasıl çözüm üretebiliriz' diye düşünerek bu ventilatörlerin birden fazla kişi için kullanılmasını sağlayacak aparatlar yaptık. Bunların hem üretimi kolay hem de birim açısından daha faydalı olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü yoğun bakım ünitelerinin kapasitesini bu gibi aparatlar ile iki katına kadar artırmak mümkün olacak. Bununla beraber mekanik ventilatörler konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Bir maskeyi 3 boyutlu yazıcı ile 2 saatte, ventilatör için kullanılabilecek bu aparatları ise 3,5 saatte üretebiliyoruz."
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Üniversitede oluşturulan akademik ekip, koronavirüsle mücadele için mesaide

Kaynak: AA

Etiketler: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ventilatör, Güncel

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Üniversitede oluşturulan akademik ekip, koronavirüsle mücadele için mesaide
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