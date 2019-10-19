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Üniversitede patent ön araştırmaları ücretsiz gerçekleştirecek

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Teknoloji ve Transfer Ofisi (TTO) Koordinatörlüğü akademisyen ve öğrencilerin patent ön araştırmalarını ücretsiz olarak gerçekleştirmeye başlıyor.

19.10.2019 13:04Üniversitede patent ön araştırmaları ücretsiz gerçekleştirecek
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Teknoloji ve Transfer Ofisi (TTO) Koordinatörlüğü akademisyen ve öğrencilerin patent ön araştırmalarını ücretsiz olarak gerçekleştirmeye başlıyor.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen 'Temel Patent Farkındalık Eğitimi ve Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu'nda Akademisyenin Rolü' konulu etkinlikte konuşan Rektör Yardımcısı ve TTO Koordinatörü Prof. Dr. Harun Mindivan, üniversite olarak patent başvuru sayısını nitelikli olarak artırmayı hedeflediklerini, bu doğrultuda Ekim ayı itibarıyla akademisyen ve öğrencilerin patent ön araştırmalarını ücretsiz olarak gerçekleştirmeye başlayacaklarını söyledi. Patent ön araştırması olumlu olan çalışmaların üniversite tarafından desteklenmeye başladığını da hatırlatan Mindivan, 2019 yılında 3 patent başvurusu için destekleme kararı aldıklarını ifade ederek, katkılarını esirgemeyen Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş'a teşekkürlerini sundu. - BİLECİK

Rektör, Yaşam

Kaynak: İHA

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