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Üniversitede silahlı yaralama

Üniversitede silahlı yaralama Niğde'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden getirilerek karantinaya alınan yurtta çalışan güvenlik görevlisi, av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

02.04.2020 22:30 | Son Güncelleme: 02.04.2020 22:31
Üniversitede silahlı yaralama
NİĞDE - Niğde 'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden getirilerek karantinaya alınan yurtta çalışan güvenlik görevlisi, av tüfeğiyle vurularak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, KKTC'den getirilen vatandaşların karantinaya alındığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu'nda çalışan güvenlik görevlisi Serhat Açıkgöz, henüz belirlenemeyen bir sebeple aynı yurtta görev yaptığı meslektaşı Y.İ.K'nın eşi U.K. tarafından ruhsatsız av tüfeğiyle vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yurdun etrafında geniş güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerinde ve zanlının kaçarken bıraktığı otomobilde inceleme yaptı.
Yaralanan Açıkgöz, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Olaydan sonra kaçan U.K'nın yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
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Üniversitede silahlı yaralama

Kaynak: İHA

Etiketler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Niğde, 3. Sayfa

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Üniversitede silahlı yaralama
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