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Üniversiteden Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odasına yabancı dil desteği

Kırıkkale Üniversitesi ile Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası arasında yabancı dil desteği protokolü imzalandı.

29.01.2020 18:10 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:16Üniversiteden Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odasına yabancı dil desteği
Kırıkkale Üniversitesi ile Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası arasında yabancı dil desteği protokolü imzalandı.
Üniversitenin senato salonundaki imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ersan Arslan, Fransızca, İngilizce, Arapça ve Farsça mütercim ve tercümanlık ana bilim dallarının dil alanındaki bilgi birikimini ve tecrübesini kullanarak üniversite-sanayi iş birliğine katkıda bulunulmasının amaçlandığını söyledi.
Arslan, protokolle aynı zamanda öğrencilerinin ticaret ve sanayi alanlarında staj yaparak deneyim kazanmalarına ve
mezun olduklarında alanlarında yetkin birer profesyonel çevirmen olmalarına imkan
sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.
Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı ise şehrin kalkınması için Kırıkkale Üniversitesi ile her zaman birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.
Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Kırıkkale Üniversitesi, Güncel

Kaynak: AA

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