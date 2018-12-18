Üniversiteler Arası 2. Dağ Bisikleti Yarışı Sona Erdi

Kaynak: AA

Akdeniz Üniversitesi Bisiklet Topluluğu tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası 2. Dağ Bisikleti Yarışı tamamlandı.Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi Kampüsü'nde düzenlenen yarışa, 12 üniversiteden 76 sporcu katıldı. Yağmurlu havada 5 kilometrelik parkurda yarışan sporcular, şampiyonluk için mücadele verdi.Yarışta erkekler takım klasmanında Akdeniz Üniversitesi birinci, Ege Üniversitesi ikinci, Selçuk Üniversitesi üçüncü olurken, kadınlar takım klasmanında Ege Üniversitesi birinciliği, Gazi Üniversitesi ikinciliği, Akdeniz Üniversitesi üçüncülüğü elde etti.Erkekler bireysel kategorisinde Akdeniz Üniversitesinden Serdar Anıl Depe birinci, kadınlar bireyselde ise Ege Üniversitesinden Rafiye Başat birinci oldu.Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Emre Çalışkan ve Bisikleti Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. Gökhan Akkoyunlu'nun da katıldığı etkinlikte, yarışmanın sonunda dereceye giren öğrencilere madalya ve ödüller takdim edildi.