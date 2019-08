Üniversiteler arası iş birliği büyük önem taşıyor

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.



Kurban Bayramı nedeniyle memleketi Erzurum'a gelen Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya da misafir oldu. Birçok açıdan benzer özellikler taşıyan iki üniversitenin mevcut durumu, yapılan çalışmalar ile devam eden projeler ve benzeri konular hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulan görüşmede Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversiteler arası iş birliğinin önemine vurgu yaptı.



Bilgi çağının gerektirdiği teknolojiyi üretme yeteneğine sahip nitelikli insanları yetiştirme gayreti içerisinde olduklarını belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, uzaktan eğitim verme noktasında oldukça tecrübeli olan bu iki güzide üniversitenin yapacakları iş birlikleri ile eğitim kalitesinde ve araştırma imkanlarında önemli artışların yaşanabileceğini belirtti.



Ziyaretinden dolayı mevkidaşına teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yeni akademik dönemde tüm Anadolu Üniversitesi ailesine başarılar diledi.



"Bu İki Üniversite, Türkiye'nin Her Noktasına Eğitim Götürüyor"



Memleketinde olmaktan ve Atatürk Üniversitesinde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Açıköğretim Fakültesi bulunan bu iki üniversitenin ülke yükseköğretimine önemli katkılar sunduğunu ve sunmaya da devam edeceğini söyledi. Türkiye'nin her noktasında eğitim götürebilme kapasitesine sahip üniversitelerin yapacağı iş birliklerinin bilimsel açıdan oldukça değerli olduğuna dikkat çeken Çomaklı, Atatürk Üniversitesi ile yapılacak her çalışmanın paydaşı olmaktan mutluluk duyacaklarını dile getirdi.



Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, misafirperverliğinden dolayı Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür ederek kendisine, yönetimine ve tüm Atatürk Üniversitesi ailesine başarılı bir eğitim yılı geçirmeleri temennisinde bulundu. - ERZURUM

