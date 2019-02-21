Kaynak: AA

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) öğrencileri, "Üniversiteler Arası Kuzey Disiplini Kayak Yarışması"nda başarı elde etti.BEÜ'den yapılan açıklamada, üniversitenin kayaklı koşu takımının ilk kez katıldığı yarışmada başarı sağladığı belirtildi.BEÜ'nün, 13-15 Ocak'ta Kahramanmaraş'ta düzenlenen "Üniversiteler Arası Kuzey Disiplini Kayak Yarışması"na 4 sporcuyla katıldığı kaydedilen açıklamada, klasik ve serbest stil dallarında 5 bin metrede yapılan müsabakalarda öğrencilerden Ferdi Ertaş ile Cihat Demir'in Türkiye ikinciliği elde ettiği vurgulandı.BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ın makamında kabul ettiği Kayak Eğitmeni Cenk Yıldız ve öğrencileri tebrik ederek, başarıda emeği geçenlere teşekkür ettiği kaydedildi.Açıklamada, Rektör Yardım'ın açıklamasına da yer verildi.Yardım, öğrencileri kabulü esnasında yaptığı konuşmada, şunları ifade etti:"Üniversite olarak spora değer veriyoruz. Sporcularımız katıldıkları her spor dalında üniversitemizi başarıyla temsil ederek bizi gururlandırıyor. Öğrencilerimizin başarılarına şahit olmak bizi ziyadesiyle sevindiriyor. Temennimiz bu başarıların artarak devam etmesidir. Başarılarının devamını diliyorum."Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdürü Doç. Dr. Mustafa Atlı da üniversitenin kısa zamanda kayak sporunda başarılı sonuçlar almasının sevindirici olduğunu ve bundan sonra yapılacak faaliyetlere daha fazla katılım sağlayacaklarını belirtti.