Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler uzaktan eğitim alacak mı?

YÖK, üniversitelerde tatil sürecinin uzatlıldığını duyurarak, üniversitelerdeki yetkili organların kararlarına göre teorik derslerde uzaktan eğitim yapılacağını açıkladı. Hangi dersler uzaktan eğitime dahil olacak? Üniversiteler normal eğitimine ise yaz aylarında devam edecek. Üniversitelerin eğitim-öğretim takvimleri yaz aylarında netleşecek.

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın açıklamasının tamamı için tıklayın...

ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM

Koronavirüs önlemleri dahilinde MEB'in ardından YÖK'de uzaktan eğitim kararı aldı. Fakat YÖK Başkanı Saraç, üniversitelerdeki uzaktan eğitimin yine o üniversitenin oluşturduğu yetkili merciiler tarafından belirlenen teorik dersler için geçerli olduğunu ifade etti.

Uygulamalı olmayan teorik derslerin tamamı için uzaktan yapılacak eğitimin zorunlu kılındığı şeklinde yanlış algı oluştu. Her bir üniversitenin ilgili programlarının doğası gereği, hangi dersleri uzaktan öğretim yöntemleriyle yapacağı, bu zorlu süreçle sınırlı kalmak kaydıyla, üniversitelerin yetkili karar organlarınca doğrudan karara bağlanacak.

Teorik derslerin tümünün uzaktan öğretim yöntemi ile verilmesine yönelik herhangi bir karar alınmadığına işaret edilen YÖK yazısında, "Bu husus üniversitelere bırakılmıştır. Bu olağanüstü sürecin ancak üniversitelerimizin kendilerine uygun farklı çözümler üretmesine imkan tanıyarak atlatılabileceğine ve YÖK olarak üniversitelerimizin bu hususta doğru karar almadaki yetkinliklerine ve yeteneklerine güvenmekteyiz." denildi.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

16 Mart tarihinde tatil edilen üniversitlerde de artık uzaktan eğitim süreci başlatıldı.Üniversiteler, uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretim imkanları altında sunamayacakları programları/dersleri ve uygulamalı dersleri yaz aylarında belirledikleri takvim içinde tamamlayacaklar. YÖK Başkanı Saraç açıklamalarında, program ve dersler için bahar dönemi takvimini yaz aylarına taşıdıklarını belirtti. Diğer yandan yaz okulunun bitiş tarihleri gözönünde tutularak önümüzdeki yıl eğitim öğretim takviminin de belirleneceğini ifade etti.

YKS ERTELENDİ!

ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS, 25-26 Temmuz tarihlerine ertelendi. Söz konusu sınav takvimi ise YÖK ve ÖSYM iş birliği içerisinde değerlendiriliyor. Ayrıca Milli Eğitim bakanı Ziya Selçuk, YKS kapsamının ilk dönemle sınırlı olduğunu da açıklamıştı. Konuyla ilgili Yekta Saraç; ''YKS'de sorulacak müfredat ile ilgili önceliğimiz bugünün gerçeklerinin yansıdığı bir şekilde öğrencilerimizin lehine olanı aramaktır. Sınavda sorulacak sorular, bu soruların kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde onlardan gelen tekliflere göre şekillenecektir.Yükseköğretime giriş sınavlarının ortaöğretimi desteklemesi gerektiğinin farkındayız. Sınava girecek öğrencilerimiz şu açıdan rahat olsunlar. Daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır.'' dedi.