Üniversitelerarası "Sanat" Protokolü

Atatürk Üniversitesi
ile Tebriz
İslam Sanat Üniversitesi arasında "sanat" protokolünün imzalandığı bildirildi.
Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, dünyanın çeşitli üniversiteleriyle bilimsel ve kültürel protokol imzalayan Atatürk Üniversitesi'nin uluslararasılaşma misyonuyla faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda, Atatürk Üniversitesi tarafından eğitim, araştırma ve kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi, akademik personel değişimleri, öğrenci hareketliliği ve ortak akademik toplantıların gerçekleştirilmesi amacıyla Tebriz İslam Sanat Üniversitesi ile sanat protokolünün imzalandığı aktarıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı
, Atatürk Üniversitesi'nin Türkiye
'nin önde gelen üniversitelerinden olduğunu vurguladı.
Üniversitelerinde birçok İranlı lisans ve yüksek lisans öğrencisinin eğitim aldığını anımsatan Çomaklı, şunları kaydetti:
"Sanat ve spor gibi mesleklerin üniversite tanıtımında önemli bir yere sahip olduğunu biliyoruz. Üniversiteler arasında anlaşmalar yapıp, tecrübelerimizi birleştirerek güzel şeyler yapabiliriz. Atatürk Üniversitesi olarak multidisipliner çalışmalara önem veriyoruz. Üniversitemizde eğitim gören İranlı öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. İnancımız gereği iki kardeş ülkenin dostluğu ilelebet daim olacaktır."
Tebriz İslam Sanat Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Mohammed Ali Keynejad ise Türkiye'nin en başarılı üniversitelerinden biriyle anlaşma yapmaktan mutluluk duyduklarını aktararak, "Üniversitelerin arasında yapılan anlaşma sayesinde ülkeler arasında da iş birliği ve dostluğun pekişeceği düşüncesindeyim. İki üniversitenin birbirine aktaracağı güzel şeyler olacaktır." ifadelerini kullandı.
Tebriz,Atatürk Üniversitesi
14 Kasım 2018 Çarşamba 13:21