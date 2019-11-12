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Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi

Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internetin kesildiği öğrenildi. İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada erişimi sağlayan Ulusal Akademik Ağ'da sorun yaşandığı, erişimin 2-3 saate kadar sağlanacağı söylendi.

12.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:56

Türkiye genelinde birçok üniversitede internetin kesildiği öğrenildi.

İnternet bağlantısı kesilen İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin internet erişimini sağlayan Ulusal Akademik Ağ'ın hizmet aldığı servis sağlayıcıdaki sorun nedeniyle bir çok üniversitede internet erişimi kesilmiştir. Servis sağlayıcı tarafından yaklaşık 2-3 saate kadar erişimin sağlanacağı bilgisi verilmiştir" denildi.

ULUSAL AKADEMİK AĞ'IN SİTESİ ÇÖKTÜ

TÜBİTAK'a bağlı olarak hizmet veren Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi'nin internet sitesine girilemiyor. İnternet kesintisinin ardından yapacağı açıklama merak konusu olan Ağ ve Bilgi Merkez'in internet sitesi anlık olarak çökme yaşıyor.

Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi

İstanbul Üniversitesi, Güncel

Kaynak: DHA


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