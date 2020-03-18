Menü
Haberler››Güncel››Üniversitelerde koronavirüs tedbirleri - Güncel

Üniversitelerde koronavirüs tedbirleri

Atatürk, Erzurum Teknik ve Iğdır üniversitelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

18.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:40
Üniversitelerde koronavirüs tedbirleri
Atatürk, Erzurum Teknik ve Iğdır üniversitelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılımını sınırlandırmak amacıyla üniversiteler hazırladıkları eylem planlarını hayata geçirdi.
Bu kapsamda, Atatürk Üniversitesi yerleşkelerindeki fakülteler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ile lojmanlar, otobüs durakları, güvenlik noktaları, kütüphaneler, okuma salonları, yemekhaneler, sosyal ve kültürel alanlar ile spor tesisleri, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı koordinesinde Fen, Eczacılık ile Mühendislik Fakültesindeki öğretim üyelerinin tavsiyeleri ve çalışmaları doğrultusunda hazırlanan solüsyonlarla dezenfekte edildi.
Çomaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın karşısında Sağlık Bakanlığının başarılı bir sınav verdiğini, üniversiteler olarak üstlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını aktardı.
Verilen 3 haftalık ara tatili süresince dezenfekte işlemlerinin süreceğini belirten Çomaklı, amaçlarının güvenli bir ortam oluşturmak olduğunu ifade etti.
Erzurum Teknik Üniversitesi'nde de başlatılan dijital dönüşüm kapsamında yöneticilerin katılacağı bütün toplantılar online ortam üzerinden gerçekleştirilecek.
Dezenfekte çalışmalarının yapıldığı üniversitede ayrıca toplantı ve görüşmelerin ise dijital ortamdan yapılacağı bütün akademik personele bildirildi.
Iğdır Üniversitesi kendi solüsyonunu üretti
Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsünde de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.
Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü tarafından üretilen dezenfektanların kampüste kullanıldığını aktardı.
Öğretim görevlisi Musa Karadağ'ın ürettiği dezenfektan ilaçların kampüsün bütün alanlarında kullanıldığını belirten Prof. Dr. Alma, çalışmaların aralıksız süreceğini kaydetti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Çomaklı, Erzurum, Rektör, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı Güncel
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Son Dakika: Çankaya’daki koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor Güncel
Son Dakika: Çankaya'daki koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Yakınları, eczacı İhsan Giray’ın ’koronavirüsten öldüğü’ iddialarını yalanladı Güncel
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın "koronavirüsten öldüğü" iddialarını yalanladı
Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu Güncel
Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu
Loading