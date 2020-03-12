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Üniversitelerde tatil öğrencileri kapsıyor

ÜNİVERSİTELER için alınan 3 haftalık tatil kararının sadece öğrenciler için geçerli olacağı, idari ve akademik personelin durumunun daha sonra ele alınacağını bildirildi.

12.03.2020 22:10 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:10
Üniversitelerde tatil öğrencileri kapsıyor

ÜNİVERSİTELER için alınan 3 haftalık tatil kararının sadece öğrenciler için geçerli olacağı, idari ve akademik personelin durumunun daha sonra ele alınacağını bildirildi.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki koronavirüse karşı alınacak yeni tedbirlerin görüşüldüğü toplantıdan çıkan üniversitelerin 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta tatil edilmesi kararı sadece öğrenciler için geçerli olacak. Bu süre zarfında öğrencilere yönelik, ilk ve orta dereceli okullarda olduğu gibi, uzaktan eğitim veya online eğitim verilmesi söz konusu olmayacak. 3 hafta süresince üniversitelerdeki idari ve akademik personel tatil yapmayacak, ancak önümüzdeki günlerde YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın rektörlerle bir araya gelerek idari ve akademik personelin durumunu tekrar değerlendirmesi bekleniyor.

TOPLU ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

Bu süreçte devlet ve vakıf üniversiteleri dahil, Türkiye 'deki bütün üniversitelerde koronavirüs ile ilgili alınacak tüm kararlar YÖK'ün koordinasyonunda yürütülecek. Yani YÖK'ün bu konuda aldığı kararlara bütün üniversiteler uyacak ve kararlar üniversiteler ile koordineli bir şekilde uygulamaya konacak. Öğrencilerin yapacağı 3 haftalık kesintisiz tatil sonunda, üniversiteler telafi dersleri ve sınavlar konusunda kendi içlerinde düzenleme yapacak. Gerektiği takdirde akademik yıl sonuna süre eklemesinde bulunabilecek. YÖK'ten üniversitelere gönderilen resmi yazıyla, 16 Mart itibarıyla 3 hafta boyunca üniversitelerde yapılması planlanan konferans, panel, sergi, toplantı, çalıştay, kongre ve benzeri etkinlikler iptal edildi. 3 haftalık süre sonunda Sağlık Bakanlığı'nın tekrar tatil kararı vermesi halinde YÖK Başkanı ve rektörlerin yeniden bir araya gelerek değerlendirme yapacakları ifade edildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Yekta Saraç, Türkiye, Güncel

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