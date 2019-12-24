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Üniversitelerde uzaktan ve ikinci öğretim için öğrenim ücretleri değişmedi

Yükseköğretim kurumlarında 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için uzaktan ve ikinci öğretim öğrenim ücretlerinde geçen yıla göre değişiklik olmadı.

24.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:48 Üniversitelerde uzaktan ve ikinci öğretim için öğrenim ücretleri değişmedi
Yükseköğretim kurumlarında 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için uzaktan ve ikinci öğretim öğrenim ücretlerinde geçen yıla göre değişiklik olmadı.
"2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda, yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine birinci öğretim ile açık öğretimde devlet ve öğrenci tarafından yapılacak katkı payı tutarları ile ikinci ve uzaktan öğretim öğrencilerinin öğrenim ücreti tutarları açıklandı.
Buna göre, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, öğrenci katkı payı alınmayacak. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları devlet tarafından karşılanacak.
Bu kapsamda, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı tutarları yüzde 20 artırımlı olarak ödenecek.
Uzaktan ve ikinci öğretim öğrenim ücretleri
Yükseköğretim kurumlarında 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için uzaktan ve ikinci öğretim öğrenim ücretleri geçen yılla aynı kaldı.
Yükseköğretim programlarına kayıt yaptırma ya da yenileme sırasında, Engelliler Hakkında Kanun ve Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca, engelli olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın engellilik oranı kadar indirim yapılacak.
Ayrıca, birinci öğretim ve açık öğretim programlarına devam eden veya yeni kayıt yaptıran öğrencilerden program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı alınmayacak.
Engelli olduğu halde, 2019-2020 eğitim-öğretim yılına ilişkin kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında engelli olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, bu eğitim-öğretim yılına ait ödedikleri öğrenim ücretlerinden engellilik oranı kadar yapılacak indirim tutarı veya öğrenci katkı payı tutarı, ret ve iadeler kaleminden iade edilecek.
Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenecek.
Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramayacak ve öğrencilik haklarından yararlanamayacak.
Öğrenim ücreti tutarları
Kararda, yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarları da belirlendi. Buna göre, yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları dahilinde kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti, ilgisine göre öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretinin 3 katından az olmamak üzere yükseköğretim kurumları tarafından belirlenecek.
Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarında öğrenim ücreti, 1,5 katı olarak alınacak.
Başarılı öğrencilerin öğrenim ücreti tutarları
Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde 10'a girme başarısı gösteren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti ödeyecek.
Öğrenim ücretinin kullanılması
İkinci öğretimde alınacak öğrenim ücretlerinin yüzde 10'u öğrencilerin başta beslenme olmak üzere barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetlerinde kullanılacak. Kalan kısmı ise üniversite bütçesine dahil edilerek YÖK tarafından tespit edilen usul ve esaslara göre kullanılacak.
Yayımı tarihinde yürürlüğe giren karar, 30 Haziran 2019'dan itibaren geçerli olacak.

Cumhurbaşkanı, Güncel

Kaynak: AA

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