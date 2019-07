Üniversitelerden "blok zincir" iş birliği

Kadir Has Üniversitesi ile Atina Üniversitesi, "blok zincir" ve "kripto para" konularında iş birliği yapacak.

Kadir Has Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın Ar-Ge alanında önde gelen eğitim kurumlarından Atina Üniversitesi ile Kadir Has Üniversitesi arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında iki üniversite son dönemin kritik teknolojilerinden blok zincir ve kripto para alanlarında uzman kişiler yetiştirecek.

Ayrıca, bu alanlarda Ar-Ge çalışmaları, eğitim programları, proje ortaklıkları ile öğrenci değişimi etkinlikleri yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA