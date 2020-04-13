Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Üniversitelere Bilsoft desteği

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin köklü şirketlerinden birisi olan Bilsoft Yazılım, Türkiye genelindeki Üniversitelerin meslek yüksek okulları ile Eğitim İş birliği sözleşmesi yapmaya başladı.

13.04.2020 14:33 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:33
Üniversitelere Bilsoft desteği
DÜZCE (İHA) – Düzce 'nin köklü şirketlerinden birisi olan Bilsoft Yazılım, Türkiye genelindeki Üniversitelerin meslek yüksek okulları ile Eğitim İş birliği sözleşmesi yapmaya başladı.

Muhasebe uygulamaları alanında Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından bir tanesi olan Bilsoft yazılım, Türkiye genelinde ki Üniversitelerin Meslek Yüksek Okulları ile üretilen Muhasebe programlarının eğitim müfredatlarına dahil edilmesi ve ders olarak okutulması amacıyla Eğitim iş birliği protokolleri yapmaya başladı. Bu protokoller ile ilgili bölümlerde Ön Muhasebe ve Online Muhasebe gibi programlar uygulamalı olarak okutulacak. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bilsoft Yazılım Genel Müdürü Ahmet Veli: ' Bu protokoller çerçevesinde ilgili bölümlerde Ön Muhasebe, Online Muhasebe gibi programların uygulamalı olarak okutulması ve öğretilmesine dair amaçladığımız bu projemizin öğrencilere okul sonrası iş hayatlarında çok ciddi kazanımlar sunacağı kanaatindeyiz. Programı başarı ile bitiren öğrencilerimize de bu çerçevede "BİLSOFT Başarı Sertifikası" düzenlenecektir. Türkiye genelinde yaklaşık 400 eğitim kurumuna gönderdiğimiz tekliflerden ciddi dönüşler almaktayız. Önümüzdeki ders yılı programına dahil edilecek olan projemize bu süreçte şimdiden 15 Meslek Yüksek Okulu ile karşılıklı protokollerimiz imzalanmış olup diğer okullarla görüşmelerimiz devam etmektedir" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Düzce, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu Haberler
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
Haberler ›› Güncel ››Üniversitelere Bilsoft desteği - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:53: Görele Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından üretilen bin adet maskeyi ilçe esnafına dağıttı - Haber 16:52: Manavgat'ta pazarcı esnafından ihtiyaç sahiplerine sebze-meyve - Haber 16:52: Çukurca Belediyesinden vatandaşlara maske - Haber 16:52: TİKA'dan Bosna Hersek'teki maske üretim projesine destek - Haber 16:51: Ay'dan 'sahra hastanesi' tepkisi - Haber 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum - Haberler 16:06: Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu - Haber 16:04: Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor - Haberler