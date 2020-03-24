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Üniversitelerin tıp fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezleri çalışanlarına ek ödeme

Üniversitelerin tıp fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personel ile yöneticilerine, oranı üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenmek kaydıyla 3 ay...

24.03.2020 20:04 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:04
Üniversitelerin tıp fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezleri çalışanlarına ek ödeme
Üniversitelerin tıp fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personel ile yöneticilerine, oranı üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenmek kaydıyla 3 ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan düzenleme Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, 1 Mart 2020 tarihinden geçerli olmak üzere üç ay süreyle, üniversitelerin tıp fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde Kovid-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personel ile yöneticilerine, yer ve personel yönünden kapsam ve oranı üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenmek kaydıyla, yönetmelikle belirlenen esaslara tabi olmaksızın ek ödeme yapılabilecek.
Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı ilgili kanunla belirlenen mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.
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Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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