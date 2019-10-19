Haberler » Güncel » Üniversiteli 2 kızın hayatını kaybettiği kaza kamerada

Üniversiteli 2 kızın hayatını kaybettiği kaza kamerada

Niğde'de, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencileri Fatma Gül Uzun (23) ve Kader Karaca'nın (22) otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

19.10.2019 11:43Üniversiteli 2 kızın hayatını kaybettiği kaza kamerada

Niğde'de, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencileri Fatma Gül Uzun (23) ve Kader Karaca'nın (22) otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Niğde- Bor karayolunda meydana geldi. Ö.G. yönetimindeki 51 AAD 736 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü öğrencileri Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca'ya çarptı. Kazada, Uzun ve Karaca yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis, Ö.G.'yi gözaltına aldı.

CENAZELER, MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Kader Karaca'nın cenazesi memleketi Rize'nin Ardeşen ilçesine, Fatma Gül Uzun'un cenazesi ise Bursa'ya gönderildi.

Bu arada, kaza anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

------------

-Otomobilin hızla gelip kızlara çarpması

Süre: 14 saniye Boyut: 487 KB

Haber: Ali KADI-Kamera: NİĞDE,

====================



Fatma Gül, Niğde, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:19 İzmirli kadın akademisyenler doğadan ilham alarak, bilime katkı koyuyor
12:14 5 bin 714 servis aracına 1 milyon 691 bin 293 lira para cezası uygulandı
12:19 TEMAD Gölcük Şubesi'ne ziyaret
12:18 İstanbul'da okul servis araçları denetimi
12:18 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlanıyor
12:12 Başkan Batur: "Konak, can dostlar için de daha güzel olacak"
12:11 Özel bireylerin elinden Kuşlara ev
19.10.2019 12:20:10