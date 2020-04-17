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Üniversiteli Alp'ten iyilik hareketi

Üniversiteli Alp'ten iyilik hareketiAkdeniz Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Alp Seyyah (24), eğitim giderleri için biriktirdiği parayı, ihtiyaç sahibi ve yaşlı 10 aile için harcadı.

17.04.2020 11:53 | Son Güncelleme: 17.04.2020 11:55
Üniversiteli Alp'ten iyilik hareketi
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Alp Seyyah (24), eğitim giderleri için biriktirdiği parayı, ihtiyaç sahibi ve yaşlı 10 aile için harcadı. Alp, içinde kuru gıda bulunan kolileri ailelerin evlerine giderek teslim etti.
Tüm dünyada ve ülkemizde koronavirüs nedeniyle yaşanan sıkıntılı süreçte, Antalya'da bir üniversite öğrencisi eğitim giderleri için biriktirdiği 700 lirayı, yaşlı ve ihtiyaç sahibi aileler için harcadı. Her birinin maliyeti 70 lira olan ve içinde sıvı yağ, tuz, makarna, çay, şeker, salça, un, şehriye, zeytin, mercimek, nohut, pirinç, bulgur bulunan paketleri belirlediği ailelerin evlerine giderek teslim eden AÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Alp Seyyah, insanların yüzlerinde gördüğü tebessüm ve şaşkınlığın kendisini mutlu ettiğini söyledi.
Salgın nedeniyle pek çok yaşlının evlerinden çıkamadığını, ihtiyaç sahibi insanlara bu günlerinde daha çok ulaşılması gerektiğini belirten Alp Seyyah, "Ben de bir Türk genci olarak bu zor günlerde yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmek istedim" dedi. Tüm dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği salgın hastalık nedeniyle artık tüm insanlığın tek bir gemide olduğunu söyleyen Alp, 'Bu zor günlerde bunu çok iyi anladık. Bence bu süreçte herkes elinden geleni yapmalı. Birlikten güç doğar" dedi.
Bu iyilik hareketini örnek olması için video paylaşım kanalında paylaştığını da sözlerine ekleyen Seyyah, elinden geldiğince yardımlara devam etmeye çalışacağını belirtti. Üniversiteli Alp’ten iyilik hareketi

Kaynak: DHA

Etiketler: TV, Güncel
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