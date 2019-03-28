Üniversiteli Arda'nın cesedi hastane morguna kaldırıldı
İSTANBUL - Kayıp üniversite öğrencisi Arda Duman
'ın cesedi Belgrad Ormanı
'nda bulunduğu noktada yapılan incelemelerin ardından Sarıyer
Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İstanbul
'da 6 gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan Boğaziçi Üniversitesi
öğrencisi Arda Duman için Belgrad Ormanı'nda yapılan arama çalışmaları bu akşam sonuç verdi. AKUT ve AFAD
tarafından yürütülen arama çalışmalarının sonunda üniversite öğrencisi Duman'ın cesedi Belgrad Ormanı'nda bulundu. Savcı Burak Çerkez'in ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Duman'ın cesedi ambulansa taşındı. Üniversiteli gencin cesedinin Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi.
Sarıyer, Belgrad Ormanları, 3. Sayfa
Kaynak: İHA