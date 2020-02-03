Üniversite öğrencisi genç kız kaldığı apartta ölü olarak bulundu

Muğla'da, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Asiye Erdem kaldığı odada ölü olarak bulundu. Arkadaşının ihbari üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından genç kızın cenazesi Şanlıurfa'da bulunan ailesine gönderildi.

APARTTA ÖLÜ BULUNDU

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Asiye Erdem, birlikte kaldığı arkadaşı tarafından yerde hareketsiz halde bulundu. Ev arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.

CENAZESİ MEMLEKETİ ŞANLIURFA'YA GÖNDERİLDİ

Aslen Şanlıurfalı olan Erdem'in cesedi, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Erdem'in cenazesi Adli Tıp'taki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere, yakınları tarafından memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi. Bir süredir geniz eti problemi olduğu öğrenilen Erdem'in kanındaki enfeksiyon nedeniyle ameliyat olmadığı ileri sürüldü. Polis, Erdem'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.