Üniversiteli Aslıhan'dan Duygulandıran Vasiyet

17 Kasım 2018 Cumartesi 13:23



17 Kasım 2018 Cumartesi 13:23

Antalya'da bir otomobilin çarpmasının ardından kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşince organları bağışlanan 19 yaşındaki üniversite öğrencisinin organ bağışı konusunda ailesine vasiyette bulunduğu öğrenildi.Aslıhan Kocapınar'ın cenazesini almak için Kuşadası'ndan Antalya Adli Tıp Kurumuna gelen baba Okan ile anne Ayşe ile kardeşler Esra Nur ve Lamia Nur büyük üzüntü yaşadı. Baba Kocapınar, "Geçen yıl kayıt için getirdiğim üniversiteden kızımı tabutla çıkartıyorum." diyerek gözyaşı döktü.Ayşe Kocapınar da kızının yaşam dolu biri olduğunu dile getirdi.Çok üzgün olduğunu belirten Kocapınar, şunları söyledi:"Organ bağışını çok önemsiyordu. Kızım Ankara'da bir çocuğun kalp bulunamadığı için vefat etmesine çok üzülmüştü. 'Ölürsem organlarımı bağışlayın. vasiyetimdir.' dedi. Ben de 'Olmaz bağışlayamam.' deyince 'Anne hakkımı helal etmem.' dedi. Evlatların hakkının olmadığını, annelerin hakkının olduğunu söyleyince 'Anne evladın da hakkı olur. Bağışlayın. Siz ölürseniz ben sizin organlarınızı bağışlayacağım.' karşılığını vermişti. "Baba Kocapınar da kazanın olduğu kuzey çıkışına önlem alınmasını gerektiğini belirtti."Bizim canımız yandı. Başka canlar yanmasın." ifadesini kullanan Kocapınar, "Başka Aslıhan'lar ölmesin. Oradaki trafik akışına bir şekilde önlem alınsın. Acımız çok büyük. Kızımızın organları inşallah başkalarında can bulacak." diye konuştu.Yakınları tarafından morgdan alınan Kocapınar'ın cenazesi, eğitim gördüğü Mimarlık Fakültesine getirildi. Burada anne ve babaya sarılan öğrenciler, gözyaşı döktü. Baba Kocapınar, kızının eğitiminde kullandığı bazı eşyaları öğrencilerin kullanması için fakülteye bıraktı.Kocapınar'ın cenazesi dualar eşliğinde fakülteden uğurlandı.Aslıhan Kocapınar'ın yarın öğle namazının ardından Kuşadası Ege Camisinde toprağa verileceği öğrenildi.Öte yandan kazaya karışan otomobilin sürücüsü C.D'nin çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.Üniversite yerleşkesinin kuzey kapısından çıkarak yolun karşısına geçmek isteyen Akdeniz Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Aslıhan Kocapınar, otomobilin çarpması sonucu yaralanmış, Kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen genç kızın annesi Ayşe ve babası Okan Kocapınar, doktorlarla yaptıkları görüşmeler sonucunda kızlarının organlarını bağışlamaya karar vermişti.