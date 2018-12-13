Üniversiteli Aslıhan'ın Hayatını Kaybettiği Yere Üst Geçit Yapılacak

Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Aslıhan Kocapınar
'ın yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kavşağa, üst geçit yapılacağını bildirdi.
Türel, İlim Yayma Cemiyetinin "Kariyer Günleri" kapsamında, Kepez
Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki öğrencilerle bir araya geldiği programda, altyapı, üstyapı, raylı sistem, vizyon projeleri gibi birçok hizmetle uğraştıklarını, bunların bir şehrin maddi kalkınması için çok önemli olduğunu belirtti.
Yatırım yapılmadığı takdirde gençlere iş sunma imkanı da olmayacağını ifade eden Türel, "Bir taraftan sizlere yeni iş kapısı sahalarını açacak yatırımları yapmaya çalışıyorken diğer taraftan da şehrimizin manevi kalkınmasını sağlayacak diğer hizmetleri de çok önemsiyoruz." dedi.
Antalya'da, bu dönem 27 kavşak yaptıklarını, raylı sistemi 55 kilometreye çıkarttıklarını aktaran Türel, bu projelerin gençler için de önemli olduğunu, gençlerin yollarda harcadıkları zamanlarını derslerine harcaması açısından önem taşıdığını bildirdi.
Öğrencilerin kazaların yoğun yaşandığı Akdeniz Üniversitesi
kuzey girişindeki sıkıntıyı dile getirmesi üzerine Türel, "Orası kara yollarımızın sorumluluğunda olan bir yer. Kara yolları söz konusu Kültür Mahallesi
Kavşağı'na katlı kavşak yapacak. Şimdilik kara yollarımız ile yaptığımız görüşmede ocak sonuna kadar Kültür Kavşağı'nda öğrencilere güvenli geçiş imkanı sağlayacak demonte yani sökülür, takılır bir üst geçidi inşallah kuracağız." diye konuştu.
Türel, trafiğin yoğun olduğu saatlerde tır ve kamyonlarının kent merkezine girmesinin engellenmesiyle ilgili çalışmaların bu hafta içerisinde başlayacağını belirtti.
Akdeniz Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Aslıhan Kocapınar, 17 Kasım'da, üniversite yerleşkesinin kuzey kapısından çıkarak yolun karşısına geçmek istediği sırada bir otomobilin çarpması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşmişti. Genç
kızın ailesi, kızlarının vasiyeti üzerine organlarını bağışlamıştı.
13 Aralık 2018 Perşembe 15:35