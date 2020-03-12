Üniversiteli Aslıhan'ın öldüğü trafik kazası sanığına 5 yıl 4 ay hapis cezası
Antalya'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Aslıhan Kocapınar'a otomobiliyle çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sürücü, 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
12.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:26
Antalya 'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Aslıhan Kocapınar 'a otomobiliyle çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sürücü, 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Celal D, hayatını kaybeden genç kızın annesi Ayşe ve babası Okan Kocapınar ile taraf avukatları katıldı.
Karar öncesi son savunmasını yapan sanık Celal D, otomobiliyle ilerlerken aralarında Aslıhan Kocapınar'ın da bulunduğu yayaların ışık ihlali yaptığını öne sürdü.
Gruptan bir kişinin yaya geçidinden geçişini tamamladığını, diğerlerinin ise kırmızı ışık yandığı için duracaklarını sandığını iddia eden sanık, "Yoluma devem ettiğim sırada birisine çarptığımı fark ettim. Aslıhan'ın yola girdiğini görmedim. Suçsuzum beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.
Mahkeme, sanık Celal D'ye "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezası verdi.
Akdeniz Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Aslıhan Kocapınar, 17 Kasım 2018'de üniversite yerleşkesinin kuzey kapısından çıkarak yolun karşısına geçmek istediği sırada Celal D'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen genç kızın organları, ailesi tarafından kızlarının vasiyeti üzerine bağışlanmıştı.
Gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Celal D, hayatını kaybeden genç kızın annesi Ayşe ve babası Okan Kocapınar ile taraf avukatları katıldı.
Karar öncesi son savunmasını yapan sanık Celal D, otomobiliyle ilerlerken aralarında Aslıhan Kocapınar'ın da bulunduğu yayaların ışık ihlali yaptığını öne sürdü.
Gruptan bir kişinin yaya geçidinden geçişini tamamladığını, diğerlerinin ise kırmızı ışık yandığı için duracaklarını sandığını iddia eden sanık, "Yoluma devem ettiğim sırada birisine çarptığımı fark ettim. Aslıhan'ın yola girdiğini görmedim. Suçsuzum beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.
Mahkeme, sanık Celal D'ye "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezası verdi.
Akdeniz Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Aslıhan Kocapınar, 17 Kasım 2018'de üniversite yerleşkesinin kuzey kapısından çıkarak yolun karşısına geçmek istediği sırada Celal D'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen genç kızın organları, ailesi tarafından kızlarının vasiyeti üzerine bağışlanmıştı.
Gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Kaynak: AA
Manşet
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