Haberler » 3. Sayfa » Üniversiteli Ayşe'nin öldüğü kazada sürücü adliyede - Haberler

Üniversiteli Ayşe'nin öldüğü kazada sürücü adliyede

Zonguldak'ta 20 yaşındaki Ayşe Kadriye Taşkara'nın hayatını kaybettiği kazadaki aracın sürücüsü Hasan A. adliyeye sevk edildi.

06.01.2020 16:05 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:10 Üniversiteli Ayşe'nin öldüğü kazada sürücü adliyede
'ta 20 yaşındaki Ayşe Kadriye Taşkara'nın hayatını kaybettiği kazadaki aracın sürücüsü Hasan A. adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Hasan A. (24), idaresindeki 67 AC 719 plakalı aracıyla Gaca Mahallesi mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. 40 metreden uçan otomobilde sürücü Hasan A., Oğuzhan D. ve Emre Y. yaralandı, 20 yaşındaki Ayşe Kadriye Taşkara ise olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından tedavi altına alınan sürücü Hasan A., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Hasan A., jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Sürücünün adliyedeki sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:04   ABD'li üst düzey yetkili: İran'ın füzeleri teyakkuza geçti - Haberler
17:01   Karagöz, Broadway'de görücüye çıkıyor! - Haberler
16:56   Fransa'da grevlerin tren şirketine 20 günlük maliyeti 600 milyon Euro - Haberler
16:53   İş makinesinin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti - Haberler
16:52   Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı - Haberler
16:07   Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile cuma namazı çıkışında ne konuştuğunu anlattı - Haberler
16:02   Sibel Ünli'nin babasına açıkça soruldu: Kızınız parasızlıktan mı böyle bir şey yaptı? - Haberler
15:57   Kasım Süleymani'nin suikastı nasıl gerçekleşti? Irak'a gideceği bilgisi günler önce sızdırıldı - Haberler
15:49   İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Trump'a soru: Daha önce böyle bir insan seli gördün mü - Haberler
15:37   Silah zoruyla darbe bildirisi okutulan Tijen Karaş ekranlara geri döndü - Haberler
6.01.2020 17:13:25