Haberler » Yaşam » Üniversiteli çaycı - Haberler

Üniversiteli çaycı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencisi Selçuk Yüksekyıldız, okul masraflarını kahvehanede garsonluk yaparak karşılıyor.

10.02.2020 14:46 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:46Üniversiteli çaycı
'in ilçesinde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencisi Yüksekyıldız, okul masraflarını kahvehanede garsonluk yaparak karşılıyor. Çalışmayı sevdiğini anlatan 22 yaşındaki Yüksekyıldız, ailesine yük olmak istemediğini söyledi.

Balıkesir Üniversitesine bağlı Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Finans Bölümü son sınıf öğrencisi olan Selçuk Yüksekyıldız, okul çıkışı Ören Mahallesindeki kahvehanede garsonluk yapıyor. Yaz tatillerinde de değişik kafelerde çalıştığını anlatan Yüksekyıldız, "İki haftadan beri bu kahvehane de hem garsonluk hem de ocakçılık yapıyorum. Okul masraflarımı çıkarmak için çalışıyorum. Aileme yük olmak istemiyorum Ayrıca çalışmayı da seviyorum" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye, Balıkesir, Selçuk, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
15:26  Parviz Abdullayev kimdir? Survivor Parviz Abdullayev kaç yaşında, nereli?
10.02.2020 17:22:46