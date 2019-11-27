Üniversiteli Dilan, son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, banliyö treninin önüne atlayarak intihar eden Dilan E. (20), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Dilan E.'nin, bu eğitim yılının başında İzmir'i özlediği için Bilkent Üniversitesi'nden yatay geçişle Ege Üniversitesi'ne geldiği öğrenildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Nergiz İZBAN durağında yaşandı. Ege Üniversitesi öğrencisi Dilan E., iddiaya göre, banliyö treni geldiği sırada raylara atladı. Üniversiteli Dilan, trenin altında kalarak yaşamını yitirdi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Dilan E.'nin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İZBAN seferleri ise bir süre aksadı. Olaydan yaklaşık 1 saat önce sosyal medya hesabından, 'Hoşçakalın gidiyorum ben' paylaşımında bulunduğu ortaya çıkan ve üzerinde herhangi bir not bulunmayan Dilan E.'nin intiharıyla ilgili polis, soruşturma başlattı.

'İZMİR'İ ÖZLÜYORUM'

Ölümüyle herkesi yasa boğan Dilan E.'nin arkadaşları, genç kızın çok pozitif ve neşeli biri olduğunu, intihar etmesine anlam veremediklerini söyledi. Bir sanat merkezinde yazarlık kursu aldığı öğrenilen Dilan E.'nin, arkadaşlarına sık sık İzmir'i özlediğini söylediği, bu nedenle de bu eğitim yılının başında, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden yatay geçişle Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne geldiği öğrenildi.

Ege Üniversitesi 1'inci sınıf öğrencisi olan Dilan E. bugün Beşikçioğlu Camisi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Baba Uğur E., anne İrem Canlı ve erkek kardeşinin gözyaşlarına boğulduğu cenazeye Dilan'ın arkadaşları ve sevenleri katıldı. Dilan E., ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.