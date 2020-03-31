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Üniversiteli Emine, odasında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

ANTALYA'da üniversite öğrencisi Emine G. (21), odasında boğazından tabancayla vurularak ölmüş halde bulundu.

31.03.2020 09:38 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:38
Üniversiteli Emine, odasında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

ANTALYA'da üniversite öğrencisi Emine G. (21), odasında boğazından tabancayla vurularak ölmüş halde bulundu. Bekçi ağabeyinin tabancası, cansız bedeninin yanında bulunan Emine G.'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Ulus Mahallesi'nde Mehmet Akif Caddesi üzerindeki bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede yaşandı. İddiaya göre, üniversite öğrencisi Emine G., uzun süre odasından çıkmadı. Merak eden annesi, odaya girdiğinde kızını kanlar içerisinde yerde buldu. Göreve gitmek içi hazırlanan ve annesinin çığlıkları üzerine odaya koşan bekçi ağabey R.G., hemen 112'yi aradı. Eve gelen sağlık görevlileri, yanında ağabeyine ait beylik tabancası bulunanan genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, geniş çaplı inceleme yaptı. İntihar ettiği değerlendirilen Emine G.'nin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Üniversiteli kızın kesin ölüm neden otopsiyle belirlenecek.Eve gelen Emine G.'nin yakınları gözyaşı döktü.

FOTOĞAFLI


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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