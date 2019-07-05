Üniversiteli Eren, yaralı ve bakımsız sokak hayvanlarına evini açtı

Ankara'da üniversite öğrencisi Eren Güder (24), evinin arka bahçesinde, yaralı ve bakımsız sokak hayvanları için mini barınak kurdu. Eren, çeşitli nedenlerle yaralanan kedi, köpek gibi hayvanları tedavi ettirip, bir süre bakımlarını yaptıktan sonra yeniden doğal ortamlarına bırakıyor.

Ankara Üniversitesi'nde Bilgisayar Öğretmenliği okuyan Eren Güder, 3 yıl önce sokakta bulduğu yaralı bir köpeği tedavi ettirmek için gittiği veteriner kliniğinde, başka bir sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Van kedisini gördü. Güder, saldırı sonucu arka bacakları felç olan kedinin, sahibinin isteği üzerine uyutulacağını öğrendi. Buna karşı çıkan Güder, kediyi sahiplenerek bakımını üstlendi. Güder, 'Koca Kafa' adını verdiği kedi için internette başka engelli hayvanlar için yapılan yürüteçlerin videolarını izleyerek yürüteç yaptı. Yaklaşık 1 yıllık alışma sürecinin ardından kedi, yürüteçle yürümeye başladı.

'ENGELLİ KEÇİ VE KÖPEĞE DE BAKIYOR'

Eren Güder, kedinin tamamen sağlığına kavuşmasının ardından sokakta gördüğü, çeşitli nedenlerle yaralanan kedi, köpek gibi hayvanlara bakmaya başladı. Evinin arka bahçesini mini barınağa çeviren Güder, çeşitli nedenlerle yaralanıp, bakımsız kalan hayvanları veterinerde tedavi ettirip, bakımını yaptıktan sonra tekrar doğal ortamlarına bırakıyor. Güder, 3 yıl önce sahiplendiği 'Koca Kafa'nın yanında, doğum sırasında oksijensiz kaldığı için denge sorunu yaşayan keçi ve arka bacakları felçli bir köpeğin de bakımını yapıyor. Güder, ayrıca bakımsız kalan 3 sokak köpeğini de besliyor.

Güder, Van kedisi dışındaki diğer engelli ve bakımsız hayvanları iyileştirdikten sonra tekrar doğaya bırakacağını söyledi.

'KOCA KAFA İLE DUYARLILIĞIM ARTTI'

Eren Güder, sokak hayvanlarına çocukluğundan bu yana ilgi duyduğunu; ancak engelli hayvanlara olan duyarlılığının 'Koca Kafa' ile tanıştıktan sonra arttığını söyledi. Evinin arka bahçesine onlar için barınak yaptığını anlatan Eren Güder, "Koca Kafa'nın sağlığı şu anda çok iyi. Yürüteçle yürüyebiliyor. Onunla tanıştıktan sonra diğer engelli hayvanlara karşı farkındalığım arttı. Onu yürüteçle yürürken görenler, sosyal medyadan bana ulaşıp, yürüteç istiyor. Engelli hayvan sahiplerine yardımcı olmaya çalışıyorum. 30'a yakın yürüteç yaptım şu ana kadar engelli kedi ve köpeklere. Kedi ve köpek sahipleri yürüteçli bir şekilde fotoğraflarını attıklarında, bana onların mutluluğu yetiyor" dedi.

'ENGELLİ HAYVANLARA ÖTENAZİ İSTEMİYORUM'

'Bibo' adını verdiği engelli keçi ile 'Şila' adında yürüme güçlüğü çeken köpeğe de baktığını anlatan Güder, "Engelli hayvanların ötenazi olmasını istemiyorum. Ben gördüğüm yaralı hayvanları eve getirip iyileştiriyorum ve daha sonra tekrar doğaya salıyorum. Ama her insan engelli hayvanına bakamayabilir; ama devletin de belediyelerin de buna el atmasını ve bakımevleri açmasını istiyorum. Çünkü onların bakım şartlarını her insan karşılayamayabilir. O yüzden destek bekliyorum" diye konuştu.

