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Üniversiteli genç kızı katleden zanlı tutuklandı

Isparta'da okuyan üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Güleda Cankel'i, önce boğarak, ardından da kalbine sapladığı bıçakla katleden zanlı, Isparta'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

19.11.2019 16:01 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:06Üniversiteli genç kızı katleden zanlı tutuklandı
Isparta'da okuyan üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Güleda Cankel'i, önce boğarak, ardından da kalbine sapladığı bıçakla katleden zanlı, Isparta'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zanlının adliyeden çıkarıldığı sırada ekip aracını neredeyse binanın içine kadar sokan polis ekipleri, gazetecilerin görüntü almaması için adeta seferber oldu.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Isparta Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 gün önce Muğla'dan Isparta'ya gelen Zafer P., kendisinden ayrılmak istediği öne sürülen kız arkadaşı ile konuşmak bahanesiyle kaldığı aparta geldi. Burada yaşananlar sonrasında darp edildiği belirtilen talihsiz genç kız, ertesi günü kaldığı apartta Zafer P. tarafından önce boğularak, ardından da kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Katil zanlısı olaydan bir süre sonra emniyete giderek teslim oldu. Emniyette gerekli işlemleri tamamlanan zanlı, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıkta gerekli ifadeleri alındıktan sonra hakim karşısına çıkarılan zanlı, tutuklandı. Polis, görüntü alınmaması için ekip aracını adliye binasına soktu. Tutuklandıktan sonra polis ekiplerince cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarılan zanlı için geniş güvenlik önlemleri alındı.

Polis ekipleri, Zafer P.'nin çıkışı sırasında, gazetecilerin görüntü almaması için ekip aracını adeta adliye binasının içine kadar soktu. Zanlı üst kattaki merdivenler inişinde kısa süre görüntülenirken, ekip aracına bindirildikten sonra adliyeden götürüldü. - ISPARTA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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