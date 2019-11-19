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Üniversiteli genç kızın katledildiği mahallenin muhtarı konuştu: "Üzüntü içerisindeyiz"

Üniversiteli genç kızın katledildiği mahallenin muhtarı konuştu: "Üzüntü içerisindeyiz" Fatih Mahallesi Muhtarı Osman Başpınar: "Elleri ve ayakları öpülesi annelere, kadınlara kalkan eller kırılsın"ISPARTA - Isparta'da üniversitesi öğrencisi 19 yaşındaki Güleda Cankel'in ayrılmak istediği...

19.11.2019 17:39 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:44
Üniversiteli genç kızın katledildiği mahallenin muhtarı konuştu: "Üzüntü içerisindeyiz"
Fatih Mahallesi Muhtarı Osman :
"Elleri ve ayakları öpülesi annelere, kadınlara kalkan eller kırılsın"
ISPARTA - 'da üniversitesi öğrencisi 19 yaşındaki Güleda Cankel'in ayrılmak istediği sevilisi tarafından, yaşadığı öğrenci apartında önce boğularak, sonra da kalbinden bıçaklanarak öldürülmesi konuşan Fatih Mahallesi Muhtarı Osman Başpınar, "Biz de üzüntü içerisindeyiz. Böyle bir olayın mahallemizde yaşanmasını hiç kimse istemezdi" dedi.
"Üzüntü içerisindeyiz"
Olayın yaşandığı apartın önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Muhtar Osman Başpınar, "Mahallemizde dün talihsiz bir olay oldu. Bu olay, geçmişte sanırım arkadaşlıkları varmış. Bu arkadaş olaydan bir ün önce gelip, burada tartışıyorlar ve polisler geliyor. Şikayet olmadığı için (zanlı) salınıyor. Bu arkadaş, dün öğleye doğru tekrar buraya geliyor ve tartışma sonucu böyle talihsiz bir olay oluyor. Biz de üzüntü içerisindeyiz. Böyle bir olayın mahallemizde yaşanmasını hiç kimse istemezdi. Böyle olaylar olmaması için emniyet güçlerimiz de gerekli çalışmaları zaten yapıyorlar" diye konuştu.
"Elleri ve ayakları öpülesi annelere, kadınlara kalkan eller kırılsın"
"Kadına şiddet tabirini kullanmak bile istemiyorum" diyerek açıklamalarını sürdüren Muhtar Başpınar, "Kadın annedir, eştir, evlattır, bacıdır. Kadına kalkan eller kırılsın diyorum. Cennet, annelerin ayaklarının altındadır. Elleri ve ayakları öpülesi annelere, kadınlara kalkan eller kırılsın diyorum. 'Şiddet' kelimesini bir daha kullanmak da istemiyorum, yaşananları da şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.
Üniversiteli genç kızın katledildiği mahallenin muhtarı konuştu:

Fatih Mahallesi, Başpınar, Isparta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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