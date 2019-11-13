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Üniversiteli gencin 10. Kattan düşme olayında firari zanlı 3 yıl sonra yakalandı

İstanbul Başakşehir'de 22 Mart 2016'da 20 yaşındaki Gülay Bursalı'nın 10. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetmesi soruşturmada 3 yıl sonra yakalanan Mehmet V., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

13.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:05Üniversiteli gencin 10. Kattan düşme olayında firari zanlı 3 yıl sonra yakalandı
'de 22 Mart 2016'da 20 yaşındaki Bursalı'nın 10. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetmesi soruşturmada 3 yıl sonra yakalanan Mehmet V., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Başakşehir'de üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Gülay Bursalı'nın, 2016 yılı Mart ayında 10. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin Gülay Bursalı'nın erkek arkadaşı Engin Ö.'yü gözaltına almıştı. Engin Ö. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, genç kıza tecavüz etmeye kalkarak intiharına neden oldukları iddia edilen günlük ev kiralayan C.İ. ile yanındaki kimliği tespit edilemeyen bir kişi ise aranmaya başlanmıştı.

Olaydan kısa süre Ağrı'da yakalanan C.İ. ise İstanbul'a getirilmiş ve tutuklanmıştı.

Olay sırasında firari üçüncü kişi olarak aranan Mehmet V.(23), olaydan 3 yıl sonra Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sırasında Aydın V. adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı. Dün akşam saatlerinde Küçükçekmece'de bir kahvehanede yakalanarak gözaltına alınan Mehmet V., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Başakşehir, İstanbul, Gülay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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