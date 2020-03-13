Üniversiteli gencin ölümüne neden olan traktör sürücüsüne 2 yıl 10 ay hapis cezası
Ege Üniversitesi kampüsünde, yolun karşısına geçmek isteyen Sezen Zambak'a (23) traktörle çarparak ölümüne neden olan sürücü Vehbi Bolsoy'a 2 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
13.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:02
Ege Üniversitesi kampüsünde, yolun karşısına geçmek isteyen Sezen Zambak'a (23) traktörle çarparak ölümüne neden olan sürücü Vehbi Bolsoy'a 2 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
İzmir 'in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi kampüsünde, yolun karşısına geçmek isteyen Sezen Zambak'a (23) traktörle çarparak ölümüne neden olmak suçlamasıyla yargılanan sürücü Vehbi Bolsoy'un (46) yargılandığı davada karar verildi.
İzmir 47. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Vehbi Bolsoy ile Sezen Zambak'ın ailesi, taraf avukatları ve Sezen'in arkadaşları katıldı. Hakimin karar öncesi son sözlerini sorduğu sanık Vehbi Bolsoy, böyle bir olayın yaşanmasından dolayı üzgün olduğunu ifade ederek beraatini istedi.
Sanığın ehliyetinin 1 yıl süreyle alınmasına karar veren hakim, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Hakim, sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezayı 2 yıl 10 aya indirdi.
Mahkemenin delilleri doğru değerlendirmediğini düşündüklerini ifade eden acılı baba Metin Zambak, "Görüntülerde her şey açıkça ortada. Bu karara itiraz edeceğiz" diyerek adalet aramaya devam edeceklerini söyledi.
Olay
Ege Üniversitesinin Bornova ilçesindeki yerleşkesinde 16 Eylül 2019'da üniversite çalışanı Vehbi Bolsoy idaresindeki sulama amaçlı kullanılan traktörün çarptığı Sezen Zambak, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tespit tutanağında, araç sürücüsü Bolsoy'un "sağa ve sola dönüşlerde kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara ilk geçiş hakkı vermemek" maddesini ihlal ettiğinden asli ve tam kusurlu olduğu, Zambak'ın karşıdan karşıya geçerken 11,7 metre olan yolu tamamlanmasına 1,5 metre kaldığından kusursuz olduğu tespit edildi.
Bolsoy hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebini talebiyle hazırlanan iddianame İzmir 47. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. - İZMİR
İzmir 'in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi kampüsünde, yolun karşısına geçmek isteyen Sezen Zambak'a (23) traktörle çarparak ölümüne neden olmak suçlamasıyla yargılanan sürücü Vehbi Bolsoy'un (46) yargılandığı davada karar verildi.
İzmir 47. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Vehbi Bolsoy ile Sezen Zambak'ın ailesi, taraf avukatları ve Sezen'in arkadaşları katıldı. Hakimin karar öncesi son sözlerini sorduğu sanık Vehbi Bolsoy, böyle bir olayın yaşanmasından dolayı üzgün olduğunu ifade ederek beraatini istedi.
Sanığın ehliyetinin 1 yıl süreyle alınmasına karar veren hakim, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Hakim, sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezayı 2 yıl 10 aya indirdi.
Mahkemenin delilleri doğru değerlendirmediğini düşündüklerini ifade eden acılı baba Metin Zambak, "Görüntülerde her şey açıkça ortada. Bu karara itiraz edeceğiz" diyerek adalet aramaya devam edeceklerini söyledi.
Olay
Ege Üniversitesinin Bornova ilçesindeki yerleşkesinde 16 Eylül 2019'da üniversite çalışanı Vehbi Bolsoy idaresindeki sulama amaçlı kullanılan traktörün çarptığı Sezen Zambak, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tespit tutanağında, araç sürücüsü Bolsoy'un "sağa ve sola dönüşlerde kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara ilk geçiş hakkı vermemek" maddesini ihlal ettiğinden asli ve tam kusurlu olduğu, Zambak'ın karşıdan karşıya geçerken 11,7 metre olan yolu tamamlanmasına 1,5 metre kaldığından kusursuz olduğu tespit edildi.
Bolsoy hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebini talebiyle hazırlanan iddianame İzmir 47. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. - İZMİR
Kaynak: İHA
Etiketler : Ege Üniversitesi, İzmir, Ege, 3. Sayfa
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