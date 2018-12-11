Üniversiteli Gençler İle Ortadoğu Ve Yeni Dünya Konuşuldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde üniversiteli öğrencilere yönelik çalışmalar yapan Kılavuz Gençlik Akademi Üniversite Birimi, "Ortadoğu'daki Yeni Dizayn" paneli düzenledi. Üniversiteli gençler tarafından büyük ilgi gören panele, Gazeteci –Yazar ve aynı zamanda Türk-Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı ile Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Okur konuşmacı olarak katıldı. Panelin moderatörlüğünü ise Habertürk TV Büyük Sorular programcısı Veyis Ateş üstlendi. Panelde Ortadoğu'nun dünü, bugünü ve yarını ele alınırken programda yeni dünya düzeni konuşuldu.

ÜNİVERSİTELİ GENÇLER AKIN ETTİ

Süleyman Demirel Kültür Merkezi(SDKM)'nde gerçekleşen panele; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Fatih Karaçoban, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Fatih Dizdar, Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Gençlik Eğitimi Şube Müdürü Kemal Ceylan, Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Nagehan Malkoç, büyükşehir yetkilileri ve Kocaeli Üniversitesi öğrencileri katıldı.

GERÇEK BİLGİYLE BULUŞTURUYORUZ

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, "Kılavuz Gençlik Projesi, Türkiye'nin model projesi olarak belirlendi. Türkiye'nin dört bir yanında uygulanmak isteniyor. Onurlu ve gururlu bir proje ile milletimizin önündeyiz. Biz belediye olarak yapı anlamında devasa projeler yaptık fakat yıllarca unutulan, ihmal edilen gençliği Kılavuz Gençlik Projesi ile de ihmal etmedik. Bu tür organizasyonlarda gençlerimizi gerçek bilgi ile buluşturuyoruz. Gençlerimiz merak ediyor, sorguluyor, tartışıyor ve öğreniyor" ifadelerine yer verdi.

ORTADOĞU'DA NELER OLUYOR

Yeşildal'ın konuşmasının ardından programı açan moderatör Veyis Ateş, "Öncelikle belediyemize çok teşekkür ederim. Çok iddialı bir salona geldik. Yağmurlu bir havada bilgiye ulaşmak için bu salonu dolduran gençlere teşekkür ediyorum. Çok büyük alkış hak ediyorsunuz. Kocaeli'de büyük bir filizin hareketlenmeye başlandığını görüyoruz. Ortadoğu'yu bende çok merak ediyorum. Orada ne oluyor, ne olacak? sorusunu her gün kendimize soruyoruz" diyerek Turan Kışlakçı'ya "Kaşıkçı suikastinden bu yana Ortadoğu'da ne oldu?" sorusunu sordu.

30 KİŞİLİK İNFAZ LİSTESİ VERİLDİ

Kışlakçı soruya şu şekilde cevap verdi ;Ortadoğu'da birçok olay dizaynın bir parçası. Geriye kalan hedefte ise Suudi Arabistan, İran ve Türkiye'nin parçalanması gerekiyor. Trump'ın toplantısından sonra Arabistan'da ortalık karıştı. İsrail ve Amerika projeyi başlattı. Bu projeye kim engel olabilir? Sorusu üzerine rapora 30 kişilik bir liste vardı. Listenin 7'nci sırasında da Cemal Kaşıkçı vardı. 30 kişiyi de öldürmek için bir ekip hazırlandı. İlk isim öldürüldü. İkinci isim öldürülürken Cemal'in İstanbul'da olduğu öğrenildi ve Cemal'e yöneldiler. Suudi vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın iktidarı ele geçirmesiyle birlikte başlayan sürece muhalifti"

İSRAİL SURİYE'YE SALDIRACAK

Kışlakçı sözlerine "Amerikalılar birçok makaleler yayınladı Ortadoğu için. Orada bir harita yayınlandı. Orada şu deniliyor. Ana kaynağımız scykes-picot anlaşması. Kudüs'ün İsrail'e başkent yapılma muhabbeti de bu aşamanın bir parçası. Adım adım planlar işliyor. Sıkıntı İslam dünyasında bir boşluk oluşması. Dünyada ilk defa bir devlet robota kimlik verdi. Suudi Arabistan'ın yapısı bozulmaya çalışıyor. Bunlar üzerinden en büyük saldırılar PYD ile Türkiye'ye düzenleniyor. Birkaç gün içinde İsrail Suriye'ye saldıracak. Güneyini almak istiyor. Haifa'ya petrol aktarmak istiyor. Bir füze ile saldırı yapması bekleniyor. 2019 yılı bu savaşla geçecek. Bölge yeni bir sıcak çatışmaya gidiyor" ifadeleriyle devam etti.

'DEĞİŞİM DÖNEMİ GELMİŞ' DEMEKTİR

Panelde konuşan Mehmet Akif Okur ise, "Ev sahibi Kılavuz Gençlik'e teşekkür ediyorum. Geleceğe ümitle ve cesaretle bakıyoruz. Hem tarihi hem de bu günü konuşuyorsak, büyük değişim dönemi gelmiş demektir. Geleceğe dair çok ihtimal mevcuttur. O yüzden bu dönemler bir geçiş dönemidir. Kriz ortamı mevcuttur. Bu kaos sistemi ittifakları eritiyor. NATO ve AB bunun en büyük göstergesi. Avrupa'nın içindeki çalkantı devam edecek. Amerika bile artık Avrupa için para ile lider üretmiyor. Benim için üç önemli ölüm var. Yakın geçmişte Tunuslu Muhammed Buazizi, ikincisi Aylan Bebek ve üçüncüsü Suudi Arabistan'da "aydınlanmış monarşi" ile Kaşıkçı cinayeti önemli bir dönüm noktasıdır" şeklinde konuştu.

TÜM PARADİGMALAR ÇÖKTÜ

"Sarı yeleklilerden yeni bir sosyoloji doğar mı? sorusunu cevaplayan Kışlakçı, "Yeni bir Avrupa'nın doğuşunu destekliyor. Yeni bir Asya'nın doğuşu, yeni bir Amerika doğuyor. Sosyolojiyi, felsefeyi, tüm sosyal bilimleri yeniden okumak zorunda kalacağız. Bugün tüm toplumlar birbirinden çok farklı. İnsanları tek düze yapamazsınız. Bu kıyamete kadar böyle sürecek. Yeni bir dünya doğuyor. Yeni dünya da kim yeni bir ideoloji ile öne çıkarsa o kazanacak. Batı'nın bütün paradigmaları çöktü. Ekonomik bir Avrupa inşa edildi fakat ekonomi çöktü. Batı önümüzdeki aylarda çok büyük kaos yaşayacak" ifadelerine yer verdi.

CEMAL BARBARCA ÖLDÜRÜLDÜ

Seyircilerden gelen "Kaşıkçı'nın elindeki delil neydi" sorusunu cevaplayan Kışlakçı, "O vahşeti beklemiyordum. Duyurduğumuzda umarız böyle bir şey yoktur diyorduk. Elçilikten birkaç genç ile konuştuk. "Çok geç kaldınız, Cemal öldürüldü" dediler. Evet hem de barbarca ve vahşice öldürüldü. Bir gün sonra gazete olarak detayları biz verdik. Kafa ve kolu yurt dışına götürüldü. Diğer bedeni ise farklı yerlere gömüldü" ifadelerine değindi.

CEMAL'İN ÖLÜMÜ İLE DARBE PLANLANDI

"Kaşıkçı'nın öldürülmesinin arkasındaki senaryo nedir?" sorusunu yanıtlayan Kışlakçı, Bu Türkiye'ye yönelik ikinci bir darbe planıydı. Cemal İstanbul'da öldürülecek. Cemal'i Sultanahmet'te kaybedeceklerdi. Ülkemiz için 'güvensiz ülke' diye kara propaganda üreteceklerdi. Cemal hiçbir zaman Arap istihbaratına çalışmadı. Afganistan yıllarında Türk istihbaratlarını yaptı. Cemal 1988 yılında Amerika'dan mezun oldu. Suudi Arabistan'da İngilizce haber yazan tek kişi. Cemal Afganistan'da savaş muhabiriyken, savaş anısı olsun diye birkaç fotoğraf çekilmiş. Cemal liberal biriydi. Suudi Arabistan'ı çok önemserdi" dedi.

YEMEN'İN KADERİ AMERİKA'YA BAĞLI

Yemenli bir öğrencisinin, "Yemen'de son durum ne olacak" sorusu üzerine konuşan Mehmet Akif Okur, "Suudi Arabistan'ın kendisine ait askeri birlikler yetmedi. Savaşın devam edebilmesi için Amerika'nın desteği gerekiyor. Yemen'in kaderi Amerika'daki seçimlere bağlı gözüküyor. Suudlara silah satışının durdurulması isteniyor. Trump yönetimi bölgedeki büyük dizayn ilişkisi ile Yemen'de bir ateşkes görebiliriz" dedi.

O KİTABI MUHAKKAK OKUYUN

Program sonunda Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal'ın "gençler hangi kitapları okumalıyız? sorusunu sormayı unuttunuz" sözleri üzerine konuşan Kışlakçı, Romanyalı eski diplomat Djuvara'nın hazırladığı bir tezde Osmanlı'yı bölmek için hazırlanan 100 plan kitap haline dönüştürüldü. Kitap 600 sayfadan oluşuyor. Bu kitabı mutlaka okuyun. Piyasada 50 sayfa özeti de bulunuyor" şeklinde konuştu. Programın ardından katılımcılara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Fatih Dizdar tarafından çiçek takdim edildi.